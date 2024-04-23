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理想汽車促銷 最高降價3萬人民幣

記者黃雅慧／綜合報導

特斯拉中國在21日宣布降價後，中國造車新勢力龍頭理想汽車22日突宣布全車系降價，最高降價人民幣3萬元（約4141美元），今年已買理想汽車的新車主還能退現金。外界認為中國汽車界的價格戰將再升級。

據光大證券研究報告統計，4月以來已有超過40家車企，共128個車型，進行降價或優惠調整，其中傳統燃油車型84個，新能源車型44個。

理想汽車宣布2024年款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA將採用新價格：理想MEGA降價人民幣3萬元至52.98萬元，2024款理想L9全系、2024款L8/L7車型頂配Ultra、中配Max降價2萬元，L8/L7車型Pro版降幅為1.8萬元。其中，理想L7 Pro最低人民幣30.18萬元即可入手。

理想汽車也將為2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA的已提車車主提供現金回饋，並將通過理想汽車App推送現金回饋通知。

藍鯨新聞報導，理想汽車表示，從銷售一線反饋、整體形勢判斷上都感受到了和2023年不同的銷售壓力、競爭壓力，雖然進店客流的數據依然還是非常優秀的，但相比去年，用戶平均決策周期更長，轉化更難，整體觀望情緒變強，消費者其實對於各家車企降價都是有預期、有期待的。

理想汽車在21日晚才宣布，理想L6車型72小時訂單突破1萬輛，亮麗的銷售成績也讓理想罕見大降價促銷，因此昨天突然降價消息對外界而言相當突然。

有別於特斯拉賣不好才降價的情況，理想汽車3月交付新車近2.9萬輛，年增39.2%；第1季共計交付8.04萬輛，年增52.9%。截至2024年3月31日，理想汽車累計交付71.38萬輛，成為首家達成累計交付70萬輛里程碑的中國新勢力車企。

不過，理想對於2024年全年的銷量目標相當高，理想汽車最初開出的數據是80萬輛，這意味理想汽車在2024年的季均銷量必須達到20萬輛。

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