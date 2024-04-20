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台灣CPI增幅 中經院上修至2.3%

記者葉卉軒╱綜合報導

中華經濟研究院19日發布最新經濟預測，雖看好AI科技應用需求強勁，有利科技產品出口擴增，上修今年台灣經濟成長率至3.38%，不過，受到電價上漲因素影響，中經院也將今年消費者物價指數上漲率（CPI）預估值調升至2.3%，持續高於2%的通膨警戒線。

此次中經院大幅上修全年通膨率至2.3%，為目前台灣各預測機構最高，是否意味通膨又來襲？

對此，中經院院長葉俊顯指出，台灣物價部分，因地緣政治不安，農工原物料價格走揚，透過進口價格推升通膨力道，加上電價調漲等因素也推升物價上漲壓力。

中經院預估今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，不僅較1月預估的1.88%，大幅上修0.42個百分點，與通膨火焰高漲的2023年CPI達2.49%，僅差距0.19個百分點，顯示通膨蠢蠢欲動，影響所及，不僅美國聯準會今年可能不降息，台灣央行則是超前部署、已在3月提前升息半碼。

中央大學財務金融學系教授葉錦徽指出，台灣通貨膨脹已出現結構性變化，短期受到電價調漲、區域性的衝突與對供應鏈，以及通膨預期等因素影響；長期則還將受到產業結構因應地緣政治區域化的重組、人口結構與勞動市場板塊移動的改變，以及碳費開徵與碳邊境機制所致的綠色通膨影響。

至於在經濟成長率部分，葉俊顯形容今年經濟情勢將「揚帆啟航」，今年台灣經濟成長率上修至3.38%，成長模式呈現內外皆溫。

投資方面，葉俊顯表示，雖然庫存去化漸有改善，但因地緣政治干擾，且央行意外升息，造成廠商資金成本壓力未見減緩，使得廠商投資略有遲疑。

不過，葉俊顯也提到，因節能減排、都更、電源開發等投資需求持續，基期偏低影響，以及公部門投資成長挹注下，今年台灣固定資本形成年增率為1.43%，對經濟成長由2023年的負貢獻轉為正貢獻0.30個百分點。

不過，民間投資則為小幅負成長0.2%，主要支撐動能是來自於2024年政府投資與公營事業投資實質投入1.02 兆元、年增8.39%。

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