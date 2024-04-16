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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

寧德時代好賺 Q1進帳14.5億美元

記者黃雅慧／綜合報導

中國電池巨頭寧德時代15日公布第一季財報顯示，第一季營收人民幣797.7億元，年減10.4%，淨利潤人民幣105億元（約14.5億美元），年增7%。

據悉，寧德時代2023年第四季淨利人民幣129.7億元，按此計算，2024年第一季淨利較上期下降19%。外界認為寧德時代營收下滑與電池價格下滑有關，利潤增加則反映成本管控得宜。

寧德時代第一季營業成本人民幣586.9億元，年減16.2%；研發費用人民幣43.4億元，年減6.7%。

科技創新方面，第一季寧德時代神行電池開始大規模交付，打造超快充、低溫、長壽命和全能系列產品；發表「五年零衰減、6.25兆瓦時級、多維真安全」於一體的天恒儲能系統，為新型儲能的規模化應用和高質量發展按下加速鍵。

值得注意的是，滬深兩市15日全天成交額合計人民幣9971億元，寧德時代成交額居首，為59.8億元。國際信評機構穆迪15日也將寧德時代評級上調至A3，展望穩定。

穆迪評級副總裁Chenyi Lu表示，此次評級上調反映穆迪的預期，即使價格競爭限制了公司收入增長，但寧德時代的信用狀況仍將保持強勁，盈利穩定，槓桿率低，淨現金優勢不斷增加。

不過，穆迪仍然指出，受到寧德時代有限的產品和地域多元化，以及面臨激烈的市場競爭和監管變化的限制，評級進一步上調將受限制。此前寧德時代發布2023年年報，全年營收人民幣4009億元，首次突破4000億元大關；同時擬以年度現金分紅和年度特別分紅合計派發現金人民幣220.6億元。今年3月，寧德時代中國國內動力電池裝車量達15.5GWh，較上期增近六成，雖仍居榜首，但市占下滑超過一成，反觀排在第二名的比亞迪市占率為26.7%，較上期增加了9個百分點。

利潤 低溫 5G

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