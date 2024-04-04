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五大車企去年財報 合計獲利84億美元

記者謝守真／綜合報導
大陸五大上市車企比亞迪、長城汽車、廣汽集團、上汽集團以及吉利汽車陸續發布2023年財報，五大車企去年合計獲利人民幣609億元（約新台幣2,679億元），其中比亞迪占近半獲利。(中新社)【作者：莊淳詠，日期：2024-04-04，數位典藏序號：20240403225930350】
大陸五大上市車企比亞迪、長城汽車、廣汽集團、上汽集團以及吉利汽車陸續發布2023年財報，五大車企去年合計獲利人民幣609億元（約新台幣2,679億元），其中比亞迪占近半獲利。(中新社)【作者：莊淳詠，日期：2024-04-04，數位典藏序號：20240403225930350】

中國五大上市車企比亞迪、長城汽車、廣汽集團、上汽集團以及吉利汽車陸續發布2023年財報，五大車企去年合計獲利人民幣609億元（約84.1億美元），其中比亞迪占近半獲利。

而在營收表現有明顯差異，比亞迪、吉利汽車表現亮眼，雙雙實現營收、淨利雙增長。廣汽集團的淨利潤近乎腰斬，年減高達45%。

中國五大車企財報顯示，以營收來看，上汽集團2023年營收依舊排名首位為人民幣7261億元（約1003.5億美元）。其次則是比亞迪的人民幣6023億元（約832.4億美元）。而第三至五名則依序為吉利汽車的人民幣1792億元（約247.6億美元）、長城汽車的人民幣1732億元（約239.3億美元）、廣汽集團的人民幣1287億元（約177.8億美元）。另，以五家車企淨利合計來看，淨利共計人民幣609億元，而比亞迪占了近半獲利。

值得注意的是，比亞迪、吉利汽車兩家民營車企均實現營收、淨利雙增長，尤其是比亞迪淨利潤人民幣300億元（約41.4億美元），年增80%。其中，2023年比亞迪全年銷售302萬輛，並且成為中國首家新能源車年銷量突破300萬輛的車企。而2023年吉利汽車營收人民幣1792億元（約247.6億美元），創下歷史新高，年增21%。

對比之下，長城汽車、廣汽集團和上汽集團則出現淨利潤下滑。其中，上汽和廣汽依舊承受轉型壓力。上汽2023年歸屬於上市公司股東的淨利人民幣141億元（約19.4億美元），年減12%。廣汽淨利年減45%至人民幣44億元（約6億美元）近乎腰斬。分析認為，長城與上汽獲利能力下降的重要原因，主在合資品牌於中國市場占有率的下降。

展望2024，上汽集團預估，2024年在競爭態勢上，產業「內捲」仍將持續，市場出清過程中，市場將更加向頭部企業集中。

吉利汽車集團CEO淦家閱表示，從2023年的數據就能看出來，競爭正在加劇。2024年這股趨勢將更為激烈。

此外，比亞迪董事長王傳福則指出，預期2024年中國新能源車市場將延續強勁成長勢頭，邁進千萬輛時代，滲透率可望再往上突破。

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