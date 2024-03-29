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第4屆消博會 首創海南全島辦展

財經新聞組／綜合報導
第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於4月13日至18日在海南省舉行，這是今年中國首場重大國際性展會。圖為民眾去年在第三屆消博會現場觀展。（新華社資料照片）
第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於4月13日至18日在海南省舉行，這是今年中國首場重大國際性展會。圖為民眾去年在第三屆消博會現場觀展。（新華社資料照片）

根據中國國務院新聞辦公室舉行的記者會消息，以「共享開放機遇、共創美好生活」為主題的第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於4月13日至18日在海南省舉行。這是2024年中國首場重大國際性展會，也是中國商務部「消費促進年」活動的一場重頭戲。

新華社報導，中國商務部副部長盛秋平介紹，本屆消博會各項籌備工作已基本就緒，境內外展客商踴躍參與。和往屆相比，本屆消博會有首創全島辦展模式、規模再創歷史新高、活動更加豐富精采三大亮點。

盛秋平介紹，本屆消博會發揮海南自貿港區位生態優勢，匯聚全島優質資源，創新實踐「1+N全島辦展」。除繼續在海南國際會展中心設置主會場外，在海口、博鰲等地新增帆船遊艇、免稅購物、國際健康三個分會場，充分利用自貿港關於「零關稅」交通工具及遊艇清單擴容等政策紅利，體現消費新場景、新領域、新亮點。

全島辦展的第四屆消博會將掀起「國際範、國潮熱、海島風」，新型消費場景成為最大亮點。

本屆消博會首次開設3個分會場：帆船遊艇分會場充分展示體育休閒生活方式，推出船艇展演、品牌推廣、駕乘體驗等活動；免稅購物分會場打造沉浸式體驗新場景，舉辦新品發布、時尚走秀等活動，帶來更好的購物體驗；國際健康消費分會場設置了明眸健康、調理養護、深度養癒等多條旅遊觀展推薦線路，滿足多元消費新需求。

作為亞太地區規模最大的消費精品展，本屆消博會預計室內展覽面積12.8萬平方公尺，加上海域展覽，面積均超過往屆。將有來自59個國家和地區、超過3000個品牌參展。英國、蒙古國、馬來西亞等國家將首次組團參展。目前，簽約參展的世界500強和行業龍頭企業57家，數量已超上屆，84個國內外品牌首次參展，涵蓋先進醫療器械、香化美妝、電子科技等品類。

海南省副省長陳懷宇介紹，本屆消博會預計各類採購商和專業觀眾超過5.5萬人，在海南自由貿易港59國免簽政策加持下，來自英國、新加坡、南韓、日本等10餘個重點國別和地區的採購團和100餘名全球主要企業高管將到會參加洽商和簽約等商務活動。

海南自貿港與「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）其他成員國貿易往來具有獨特優勢。盛秋平說，將有來自11個RCEP成員國的318個品牌參展，展位面積超3000平方公尺。消博會已成為RCEP各成員國共享中國開放機遇、開展經貿國際合作的重要平台。

海南國際經濟發展局局長唐華說，本屆消博會將探索打造「線上+線下」常年展示交易平台，運用海南自貿港稅收優惠、通關便利等政策，引導參展商在展會結束後將展品轉入保稅區，通過保稅「實物展示+跨境電商」模式繼續銷售，實現短期展品變長期商品。

RCEP 商務部 國務院

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