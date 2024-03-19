中國太陽能巨頭隆基綠能 擬裁員2萬人

全球最大的太陽能企業隆基綠能擬裁員近三分之一的員工。(取材自微博)

全球最大的太陽能企業隆基綠能 為降低成本，啟動新一波裁員 計畫，擬裁員近三分之一的員工。該公司去年員工總數約為8萬人。顯示太陽能產業在產能過剩、競爭激烈等多重因素影響下，深陷裁員風暴。

隆基綠能是全球最大的太陽能矽片廠商，彭博報導，多位知情人士表示，隆基綠能計畫裁員至多30%。事實上，隆基綠能自去年11月就開始裁員，當時裁員人數約數千人，大部分是應屆生、工廠操作序列人員等。目前尚不清楚在做出這次決定前已有多少員工被裁，但顯示正在加快裁員當中。若以30%截員人數計算，此波被裁人數可能高達2萬多人。

行業競爭激烈，也讓許多矽片生產企業被迫減產。隆基綠能作為領先的矽片生產企業，去年也大幅降價。

知情人士稱，此前隆基綠能削減成本的方式效益甚微，包括取消免費下午茶、縮減出差預算，以及未經上級批准只能列印黑白文件。另兩位知情人士還指出，隆基綠能上海辦公室也不再提供免費咖啡。

知情人士還補充，由於隆基綠能內部一般員工對失業的擔心愈來愈高，該公司去年底已關閉員工可以查看員工總數的這項內部功能。

據悉，隆基綠能過去在全球太陽能投資 和需求浪潮的推動，其員工數從2012年在上交所上市時的4068人大幅上升。截至2022年底，該公司擁有約6萬名員工，招募工作一直持續到2023年。而該公司去年高峰期員工總數曾達到約8萬人。

事實上，隆基綠能的情況並非例外。中國太陽能產業在全球占據主導地位，但近幾個月卻出現裁員和暫停投資計畫的現象。去年太陽能電池板價格跌至歷史新低點，製造商被迫以低於生產成本的價格出售產品。這也導致被視為對全球能源轉型至關重要的太陽能業，正面臨產能過剩、行業整合及可能出現破產問題。

隆基綠能總裁、創始人李振國日前表示，從太陽能行業生存狀態上來說，可能大家都會面臨一個階段性的困難，但若站在發展周期的階段來看，太陽能行業處在見底的邏輯上，目前價格下探，導致很多企業已經在虧損，今年應該不會更壞了。