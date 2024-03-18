寧德響應官方政策 豪氣分紅 配息人民幣220.6億

寧德時代2023年財報重點 資料來源：公司財報

中國動力電池龍頭寧德時代發布2023年財報，受到關注的是，高達220.6億元（人民幣，下同，約30.65億美元）的分紅派息方案，成為寧德時代本次財報的最大驚喜。專家指出，中央近期不斷呼籲上市公司多分紅（配息），以提振市場投資 人信心。寧德時代這次向股東大方分紅，也是對於當前中央呼籲的積極響應。

寧德時代去年全年營收4009.17億元，年增22%；淨利441.21億元，年增43.58%。基本每股收益為11.79元。

據金融資 訊服務企業萬得（Wind）統計，寧德時代史上累計分紅金額為91.05億元，本次分紅金額超過前五年總分紅金額的兩倍。無論是分紅金額還是盈餘配發率，都刷新高點。

寧德時代指出，該公司將向全體股東每10股派發現金分紅50.28元（含稅），合計派發現金分紅220.6億元。以此推算，盈餘配發率高達五成。

雖然去年全年獲利符合市場預期，但若單計2023年第4季，寧德時代季度淨利129.8億元，雖然是全年表現最佳季度，但較上年同期則下跌1.2%，為該集團2022年第2季以來首次淨利按年比較下跌。

財報顯示，寧德時代去年營業額約71.15％來自動力電池系統，這部分營收按年增21%至2853億元，其次為儲能電池系統，營收年增33%至599億元。

過去一年，寧德時代海外營收達1309.92億元，年增70.29%，占整體營收比率已達32.67%。而在2022年，這一比率為23.41%。而寧德時代去年境內業務增幅較小，僅成長7.25%。

寧德時代方面解釋稱，銷售境外的主要產品為電池系統。隨著海外業務持續拓展，前期海外客戶訂單陸續交付，因此境外銷售收入也隨之成長。

以電池容量計，寧德時代2023年鋰離子電池銷量390GWh，年增35%。 其中，動力電池系統銷量321GWh，年增32.6%；儲能電池系統銷量69GWh，年增46.8%。