鴻海市值重返1.5兆台幣 攀七個月新高

鴻海 搭上AI 熱潮，獲得市場資金青睞，趕在本周四（14日）法說會前提前押寶，11日股價大漲4.5元或4.29%、收109.5元，攀上七個月來新高價，展現「大象跳舞」之姿，市值重返新台幣1.5兆元（約477億美元）之上。

法人指出，鴻海是AI伺服器、雲端 服務供應商（CSP）伺服器，以及一般伺服器三大領域受惠廠，在趨勢推動下，可望提升平均單價（ASP）、改善毛利率，成為近期市場資金簇擁的主因。

據悉，鴻海在AI伺服器接單頗有斬獲，不僅擁有蘋果、戴爾與惠普等重量級客戶，傳出輝達（NVIDIA）新一代GB 200晶片模組與系統，鴻海也正在設計當中，有機會拿到訂單，相關產品單價較前一代倍增，成為推動未來雲端網路部門成長新動能。

除了有機會導入輝達新一代AI晶片模組與系統設計之外，鴻海前三大客戶蘋果、惠與科技（HPE）、戴爾正在全面轉向AI應用與伺服器，鴻海可望跟著受惠。

鴻海11日價量齊揚，盤中一度觸及新台幣111.5元，終場大漲新台幣4.5元或4.29%、收新台幣109.5元，成交量放大到13.94萬張。三大法人昨天聯手買超約3.23萬張，累計近五個交易日共買超4.33萬張，提前展開法說會前押寶行情。

鴻海11日市值重返新台幣1.5兆元之上、達新台幣1.51兆元（約480億美元），為2023年8月下旬以來高點。

法人看好，鴻海集團今年將是AI伺服器、CSP伺服器與一般伺服器「三箭齊發」的一年。其中，AI伺服器首次可以完整貢獻一整年營收；而2023年仍在去化庫存，需求較弱的一般伺服器，今年景氣也會復甦；至於北美四大CSP大力擴充AI伺服器，鴻海集團也可望受惠，在三大成長力道簇擁之下，今年雲端伺服器部門獲利可期。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，今年在AI伺服器有拿到幾個新案子，「現在沒有高科技公司不布局AI，不布局AI，就會被淘汰掉。」他強調，鴻海在AI伺服器，從GPU模組、基板、伺服器、機櫃到資料中心，甚至包含先進散熱系統，以及全球布局，可以提供完整一條龍解決方案，並配合客戶全球在地化生產。

他說，由於GPU模組與基板等上游AI產品技術要求高，因此，鴻海發展AI的重點，是在GPU中持續提升市占率。至於伺服器整機是下游產品，鴻海會關注下游組裝，鴻海本來就是全球最大伺服器廠，維持不變。AI伺服器市場快速增長，也會帶動鴻海整機業務持續增加。