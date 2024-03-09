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台積營收減15% 仍寫最強2月

記者鐘惠玲、楊淨淳／綜合報導
台積電營收寫最強2月，法人預期，本季業績應可達財測區間的高標。（路透）
台積電營收寫最強2月，法人預期，本季業績應可達財測區間的高標。（路透）

台積電8日公布2月業績，合併營收1816.48億元台幣（約57.3億美元），月減15.8%，較去年同期增加11.3%，創歷年同期新高；今年前兩月累計營收約為3974.33億元台幣（約125.37億美元），較去年同期增加9.4%。法人預期，台積電本季業績應可達財測區間的高標。

台積電8日盤中股價一度衝高到796元台幣，最後上漲24元台幣，收在784元台幣（約24.73美元），再創歷史新高，總市值突破20兆元台幣（約6309.2億美元），外資連六買，但投信連十賣，自營商連兩賣。台積ADR 8日早盤漲逾5%。

在第1季財測方面，台積電預估單季美元營收將達180億美元至188億美元，季減幅度約8.2%至4.1%之間。以匯率1美元兌31.1元台幣來推算，本季營收將落在5598億元至5846.8億元台幣（約184.44億美元）之間。

台積電日前於法說會中指出，預期今年不含記憶體的半導體市場將年增逾10%，晶圓代工產業有望成長二成。而台積電業績增幅將優於產業水準，且逐季成長，若以美元計，全年營收預計成長低到中段20位數（low-to mid-twenties）百分比。外界預期，台積電今年美元業績增幅應當約為21%至26%之間。

歷經產業庫存調整過後，面對今年市況，台積電預期，IC設計廠的庫存將恢復到更健康的水準。惟總體經濟疲軟與地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心與終端市場需求。

台積電強調，今年會是健康成長的一年，主要是得益於領先業界的3奈米技術業績持續強勁成長、市場對5奈米技術的強烈需求，以及旺盛的AI相關需求。

此外，摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的個股報告中，以「AI成長故事正覆蓋地緣政治風險」為題指出，美國投資人基於三大利多，對台積電產生濃厚興趣，將台積電目標價調升至850元台幣，樂觀情境下更上看1080元台幣（約34.07美元），重申「優於大盤」評等，將首選標的由聯發科換成台積電。

這是繼2021年1月下旬，外資ALETHEIA證券喊出台積電破天荒目標價1000元台幣後，三年多來首度再有外資上看台積電目標價見四位數、且衝上1080元台幣水準，居內外資最高價。

台積電 證券 AI

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