寧德動力電池裝車量 1月市占率近40％ 稱冠全球

寧德時代的動力電池全球市占率於1月達到39.7%，接近40％，持續穩坐全球第一。（記者黃雅慧／攝影）

南韓知名研究機構SNE Research近日公布全球動力電池市場最新統計數據，2024年1月全球動力電池裝車量為51.5G Wh，其中，中國動力電池龍頭寧德時代電池裝車量為20.5GWh，全球市占接近40％，強勢維持全球第一寶座。

SNE Research報告指，1月全球動力電池裝車量年增60.6%，其中寧德時代裝車量較上年同期上升88.1%，全球第一寶座愈坐愈穩。在裝車量前十大企業中，共有六家中國電池企業入榜，六家陸企合計市占率高達64.7%。

依品牌來看，寧德時代的動力電池全球市占率於1月達到39.7%，與去年同期相比大幅提升5.8個百分點，也是全球供應商中唯一市占超過30%的企業。對第二名比亞迪在市占方面的領先優勢，從去年的16.7個百分點，擴大到25.3個百分點。

報告稱，在全球最大的電動車 市場—中國市場中，寧德時代不僅向極氪汽車和理想汽車等主要品牌供應電池，還向特斯拉 Model 3/Y、BMW iX、賓士EQ系列、福斯ID系列等全球主要車企品牌供應電池。

而緊追在後的比亞迪1月裝機量為7.4GWh，年增34.4%，全球市占以14.4%居於第二，不過，低於去年同期的17.2%。

SNE Research分析，比亞迪透過自行供應電池及汽車製造等垂直一體化策略，在價格競爭力上占據優勢，在中國市場獲得高人氣。最近在中國以外地區主要銷售的Atto3（元plus）和Atto4（海豹）加上「海豚」銷售量增長，全球占有率迅速擴大。

此外，前十名榜單的中國電池企業還有中創新航（4%）、國軒高科（2.7%）、蜂巢能源（2.2%）和億緯鋰能（1.7%）。其中，蜂巢電池裝車量年增381%，增速為前十名中最高。

前十名非陸企則分別為韓國LG新能源（第三名，11.4％）、日本松下Panasonic（第四名，5.9%），三星SDI（第五名，4.8%）和SK On（第六名，4.0%）。

報告分析，雖然與去年同期相比，1月全球動力電池裝車創下了60.6%的高增長率，但這是受1月的季節性因素和中國春節時期的差異影響。雖然1月中國電動車汽車銷量的成長率達近80%，但歐洲和美國的電動車銷量成長率低迷，因此，除中國企業外，其他電池企業的電池裝車量都較低。