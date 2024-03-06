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香港製造業PMI 連續兩個月下降

記者謝守真／綜合報導

史坦普全球5日公布數據顯示，香港2月製造業採購經理指數（PMI）49.7，較1月的49.9進一步下降，反映經商環境連續兩個月轉差。

港媒信報指出，史坦普全球調查指出，香港私營企業2月新接訂單量連跌兩月，緊縮程度為去年10月以來最嚴重。而來自海外及中國的訂單在首季中段持續減少，顯示競爭趨升、市況轉淡、客數減少皆促使新增業務萎縮。

由於接單減少，企業活動三個月以來首次縮減經營活動，行業數據顯示以製造業的減產幅度最為明顯；外銷及來自中國訂單都持續減少。不過，從總體私營經濟來看，因企業持續清理手上訂單，所以整體跌幅則偏為溫和。而受訪公司於月內增加人力，因此積壓工作水平創去年1月以來的最大跌幅。

另，航運價格與原材料及薪酬開支持續增加，帶動採購價格與員工成本向上，導致整體投入成本通貨膨脹加劇，創下三個月以來高位。而行業數據顯示，從事批發及零售業的公司最受影響。即使成本通貨膨脹上升，但私營企業選擇承受部分壓力，個別更不惜減價銷售，因此產出售價升幅，回落至兩年以來最小。

史坦普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan指出，2月數據顯示香港營商環境仍然面臨壓力，市場需求轉差牽累經營活動滑入緊縮區間，也影響了當月的採購活動。此外，成本通貨膨脹升溫，但產出售價升幅卻回落至兩年最低，反映公司盈利受壓。

Jingyi Pan再指，展望銷售前景，企業普遍悲觀，因此對轉嫁成本顯得克制，惟恐進一步侵触市場需求；不過，她稱，數據其中一個亮點是就業增長復甦，惟升幅不大。「歸根究柢，還是要市場需求重拾增長，才能提振營商景氣。」

香港 通貨膨脹 就業

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