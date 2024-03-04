我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

台積電熊本廠 迎來索尼大單

記者李孟珊／綜合報導

AI浪潮來襲，CMOS感測器（CIS）有望迎來新一波規格更新需求，全球CIS龍頭日商索尼（SONY）衝刺相關布局，伴隨半導體在地化生產趨勢，索尼大舉在台積電日本熊本新廠下單，為台積電熊本廠第四季投片量產提前加足馬力，快速拉升新廠產能利用率。

台積電向來不評論單一客戶與訂單。市場看好台積電先進製程與海外成熟製程接單同步報喜，激勵台積電1日ADR收盤大漲逾4%、收歷史天價133.9美元。法人認為，台積電ADR衝高，有望再度扮演本周台股多頭總司令。

業界指出，影像感測器是重要的感光元件，CIS因體積小、成本較低，市占率高於CCD（感光耦合元件），並被廣泛應用在手機、汽車、安控、醫療等多領域，更是鏡頭模組中最具價值的關鍵零組件。

業界人士指出，CIS元件市場先前面臨超過一年的庫存調整問題，近期隨著客戶重啟回補庫存需求，迎來復甦反彈契機，加上AI效應帶動下，各式終端應用都開始採用專為AI應用開發的鏡頭，未來CIS元件有望出現新一波鏡頭汰舊換新需求，以迎接AI鏡頭商機。

據了解，索尼看好未來車用及消費性等商機，加上AI引動新一波CIS需求，有意大量採用台積電22奈米製程生產CIS元件及影像訊號處理器（ISP）晶片。

索尼為搶攻這波AI商機，已推出具備AI演算法的數位訊號處理器（DSP），未來將可望藉由鏡頭分析人體動作或是強化影像處理，亦或是人體追蹤等相關應用，尤其索尼已經承接相關客戶大筆訂單，成為該公司未來在AI世代的主要產品線。

台積電熊本新廠於日前開幕，現階段已經正在裝機階段，預期最快第四季投片量產，以40、28／22奈米製程為主，提供車用、工業等客戶量產投片。

值得注意的是，台積電在日本設廠的合資公司JASM股東結構當中，除了台積電之外，索尼為最大股東。業界指出，索尼本來就是台積電委外合作量產晶圓的主要客戶，雙方已合作多年，隨著台積電熊本廠預計將於今年底開始量產，索尼幾乎已經確定將在熊本廠拿下大筆晶圓產能，成為填滿台積電熊本廠產能利用率的大客戶。

台積電 索尼 AI

上一則

中國民營銀行 掀起存款降息潮

下一則

中國國產客機C919飛向海外 拚打入東南亞市場

延伸閱讀

跟著台積電走 台灣各銀行搶進日本九州

跟著台積電走 台灣各銀行搶進日本九州
台積電先進製程廠 傳落腳雲林中科虎尾園區

台積電先進製程廠 傳落腳雲林中科虎尾園區
史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限
學者批晶片法傷害台積電 恐失先進半導體製造主導地位

學者批晶片法傷害台積電 恐失先進半導體製造主導地位

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰