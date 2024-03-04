台積電熊本廠 迎來索尼大單

AI 浪潮來襲，CMOS感測器（CIS）有望迎來新一波規格更新需求，全球CIS龍頭日商索尼 （SONY）衝刺相關布局，伴隨半導體在地化生產趨勢，索尼大舉在台積電 日本熊本新廠下單，為台積電熊本廠第四季投片量產提前加足馬力，快速拉升新廠產能利用率。

台積電向來不評論單一客戶與訂單。市場看好台積電先進製程與海外成熟製程接單同步報喜，激勵台積電1日ADR收盤大漲逾4%、收歷史天價133.9美元。法人認為，台積電ADR衝高，有望再度扮演本周台股多頭總司令。

業界指出，影像感測器是重要的感光元件，CIS因體積小、成本較低，市占率高於CCD（感光耦合元件），並被廣泛應用在手機、汽車、安控、醫療等多領域，更是鏡頭模組中最具價值的關鍵零組件。

業界人士指出，CIS元件市場先前面臨超過一年的庫存調整問題，近期隨著客戶重啟回補庫存需求，迎來復甦反彈契機，加上AI效應帶動下，各式終端應用都開始採用專為AI應用開發的鏡頭，未來CIS元件有望出現新一波鏡頭汰舊換新需求，以迎接AI鏡頭商機。

據了解，索尼看好未來車用及消費性等商機，加上AI引動新一波CIS需求，有意大量採用台積電22奈米製程生產CIS元件及影像訊號處理器（ISP）晶片。

索尼為搶攻這波AI商機，已推出具備AI演算法的數位訊號處理器（DSP），未來將可望藉由鏡頭分析人體動作或是強化影像處理，亦或是人體追蹤等相關應用，尤其索尼已經承接相關客戶大筆訂單，成為該公司未來在AI世代的主要產品線。

台積電熊本新廠於日前開幕，現階段已經正在裝機階段，預期最快第四季投片量產，以40、28／22奈米製程為主，提供車用、工業等客戶量產投片。

值得注意的是，台積電在日本設廠的合資公司JASM股東結構當中，除了台積電之外，索尼為最大股東。業界指出，索尼本來就是台積電委外合作量產晶圓的主要客戶，雙方已合作多年，隨著台積電熊本廠預計將於今年底開始量產，索尼幾乎已經確定將在熊本廠拿下大筆晶圓產能，成為填滿台積電熊本廠產能利用率的大客戶。