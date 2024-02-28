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比亞迪將赴義大利建廠 加速海外布局計畫

記者林茂仁／綜合報導

比亞迪歐洲公司總經理舒酉星（Michael Shu）在日內瓦國際車展上接受彭博採訪透露，比亞迪已經與義大利政府進行建廠相關接觸和討論的消息，當地希望在歐洲車企巨頭Stellantis之外引入第二家汽車製造商。

舒酉星表示，是否需要在歐洲建立第二家工廠取決於公司銷售情況，現在比亞迪的進展非常好。據了解，比亞迪歐洲首家乘用車工廠落腳匈牙利，日前已經動工預計2025年建成投產，預計生產電池與汽車整車。

據報導，義大利政府正計畫吸引一家新的大型汽車製造商，此前Stellantis公司曾表示可能會將部分生產轉移到成本更低的國家。由於電動汽車的價格仍然遠高於內燃機汽車，車企仍面臨著提升電動化轉型效率的壓力。

舒酉星認為，現在討論是否、何時決定建立歐洲第二家工廠「為時過早」，目前希望在匈牙利建立本地供應網絡，希望盡可能深入本地供應鏈，比亞迪所做的一切都是為了本土化。

比亞迪2021年就宣布「乘用車出海」計畫，加速海外布局。在歐洲市場，比亞迪車型分別在挪威、德國、英國、法國等地銷售；至於建廠，法國、德國等地也都傳出比亞迪有意在當地設廠。

義大利 德國 供應鏈

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