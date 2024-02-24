黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

Nvidia行政總裁黃仁勳 接受美國網媒Wired專訪，談及晶片 技術及中美科技戰等議題。黃仁勳形容，華為是一間非常好的公司，中國或可從技術上彌補美國對華晶片限制的影響，但亦會增加成本和生產複雜度。

據智通財經網，黃仁勳表示，華為是非常好的公司。盡管他們受到現有半導體處理技術的限制，但他們仍然可以通過將許多晶片聚集在一起來構建非常強大的系統。

被問到，是否擔心中國能夠在生成人工智能 領域與美國競爭？

黃仁勳表示，這項規定的實施，無疑會對中國獲取最先進技術的能力施加限制。這意味著，在技術的賽道上，那些不受出口管制約束的西方國家將可能獲得更多的優勢，從而加速他們在科技領域的進步。對於中國而言，這無疑加大了其技術獲取的成本和難度。從技術上講，中國或許能夠通過聚合更多的晶片製造系統來彌補這一缺陷，但這樣的解決方案無疑會增加單位成本，提高生產複雜度。

Nvidia正在生產符合標準的晶片，以便繼續在中國銷售，這是否影響了Nvidia與台積電的關係？黃仁勳說，「不！規定是具體的，這和公路限速沒什麼區別」。

Nvidia一直在與美國政府合作，開發符合出口禁令的晶片，並將其運往中國。這些並不是最先進的晶片。被問到：為了確保Nvidia能繼續在中國做生意，Nvidia與政府的合作有多密切？

黃仁勳表示，美國已經確定，英偉達（Nvidia中譯）的技術和這種人工智能計算基礎設施對國家具有戰略意義，並將對其實施出口管制。Nvidia自2022年8月就遵守了美國出口管制。美國在2023年增加了更多的出口管制條款，這導致該公司不得不重新設計自己的產品。Nvidia正在開發一套符合當今出口管制規定的新產品。與政府密切合作，以確保Nvidia提出的建議與他們的想法一致。

被問到，是否擔心這些限制會刺激中國推出更有競爭力的人工智能晶片？黃仁勳表示，中國有很多競爭力很強的東西。