寧德犀利 去年日賺1.24億人民幣

寧德時代展示汽車電池模型。（中通社）

全球動力電池龍頭寧德時代公告，預計2023年淨利潤 人民幣425億元到455億元（約59.7億到63.9億美元），年增38%到48%。相當於每日賺人民幣1.24億元（1742萬美元）。

受到獲利表現優於預期影響，寧德時代1月31日股價大漲7.7%，收在人民幣151元。

路透報導，寧德時代表示，由於國內外新能源行業保持較快增長速度，動力電池及儲能產業市場持續增長，「雙碳」目標下向清潔能源轉型趨勢明確。

寧德時代指出，作為全球領先的新能源創新科技公司，通過加大研發投入和創新力度，不斷推出行業領先的產品解決方案和服務。報告期間內，公司新技術、新產品陸續落地，海外市場拓展加速，客戶合作關係進一步深化，產銷量較快增長的同時，也實現良好的經濟效益。

根據中國動力電池產業創新聯盟最新統計數據，2023年1到12月，中國動力電池累計裝車量387.7GWh，年增31.6%。其中，寧德時代以167.1GWh的裝車量排名第一，市占率43.1%，市占超越比亞迪15.9個百分點。

三元動力電池裝車方面，寧德時代以78.3GWh的裝車量排名第一，市占率為62%，市占超越第二名的中創新航50個百分點。

而根據全球資訊機構SNE research已發布的數據，在全球範圍內，2023年1到11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh，比2022年同期增長41.8%。

其中，寧德時代以233.4GWh裝車量居榜首，年增48.3%，市占率為37.4%，相較於前一年35.7%上升1.7個百分點，相較於1到10月的36.9%增加0.5個百分點，在全球電池供應商中唯一占據35%以上的市占。

SNE Research分析表示，寧德時代的電池廣泛應用於廣汽埃安、吉利汽車旗下的極氪001以及特斯拉 Model 3/Y、BMW iX、賓士EQS等國內外新能源乘用車車型，銷量持續高位，預計未來還將呈現增長趨勢。

此外，得益於以特斯拉為首的汽車廠越來越多地採用磷酸鐵鋰電池，2023年1到11月，寧德時代在除中國以外的海外市場電池裝車量年增近兩倍。