恒大29日舉行清算聆訊 可能任命清算人

中國房地產巨頭恒大集團 清盤（清算）呈請聆訊將於下周一（29日）舉行，此前已歷經七次延期。

港媒報導，據香港 司法機構網站公布，香港高等法院將於29日上午9時30分針對恒大集團的清盤呈請聆訊。法官陳靜芬將於同日下午2點30分就一項潛在的規管命令舉行聆訊。據瞭解，此類規管令意味著法院將監管清盤程序，可能包括任命清算人。

路透日前引述消息人士指，恒大主要境外債券 持有人群體，擬於29日香港法院召開恒大清盤聆訊時，要求將該公司清盤。消息指出，該債券持有人群體持有合共逾20億美元、由恒大擔保的離岸票據。若該群體支持將恒大清盤，可能增加法院立即下達清盤令的機會。

港媒橙新聞指出，恒大現負債超過人民幣2兆元，若恒大在下周聆訊被法庭頒清盤令，法官將委任一名臨時清盤人，然後再任命正式清盤人來接管和準備出售資產，以償還債務，包含出售恒大持有的恒大物業和恒大汽車股權。如果清盤人確定恒大擁有足夠資產，或者出現「白騎士」（White knight，意指向另間公司提供協助的公司），清盤人仍可以向境外債人提出新的債務重組計畫。

據現行港交所上市規則，公司須有足夠的業務運作，並且擁有相當價值的資產支持其營運，其證券才得以繼續上市。若恒大最終被清盤，日後或難逃除牌的命運，恐令一眾小股東血本無歸。