台積電2奈米2025量產 傳蘋果、英特爾競逐

台積電 2奈米預定2025年量產，近期研發技術進展順利，業界傳出2奈米首批產能已先後獲得蘋果、英特爾等客戶爭搶，促使台積電規畫寶山四期與高雄既有規畫外的第三期擴充，因應客戶群龐大需求。 台積電26日不評論相關傳聞。

近期業界傳出，除了蘋果預定包下台積電2奈米首批產能用於2025年旗艦智慧機晶片 生產，英特爾Nova Lake平台傳出將導入台積電2奈米製程，最快2026年推出。

從台積電客戶群釋出的產品藍圖與趨勢來看，業界研判，終端應用有望重演過往3奈米首批產能局面，也就是除了蘋果外，其餘高速運算與AI 相關應用客戶也願採用新架構的2奈米製程。包括英特爾因先進製程產能不敷使用，除了自行生產，最快今年Arrow Lake CPU晶片塊（tile）部分委由台積電操刀。

台積電2奈米產能規畫方面，寶山最大可擴充四期，外傳將是配合美系旗艦機種生產的大本營。依據竹科資訊，先前寶山一期建設讓台積電研發中心去年順利啟用，寶山二期是台積電2奈米基地，第一及第二座廠建廠都同時進行，其中第一個廠預計今年4月進機，公共工程也進行中。

台積電高雄廠規畫後續2奈米擴充第三期，外傳第一期預定相關設備最快2025年第3季進機，可望在2026年接續量產擴充，高雄廠區最大可擴充六個廠。台積電日前在法說會指出，因應市場對2奈米產能強勁需求，在高雄廠區晶圓22廠現有建設外，將開始評估開發第三期廠區擴產2奈米製程，並向高雄市政府後續申請租地開發。

過去台積電因應2奈米試產前置作業，市場去年5至6月傳出陸續調度工程師人力到竹科研發廠區為試產做準備，並將導入竹科寶山晶圓20廠，由該廠團隊接力衝刺今年風險試產與明年量產目標。

半導體業界人士也說，從長期整體規畫來看，中科可能調整為後續更先進製程，惟實際情況仍看台積電規畫。

此外，英特爾和聯電重磅出擊，雙方聯手合攻成熟製程，共同合作開發12奈米製程，台灣工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，這是兩大公司在地緣政治變局才會有的應變策略，雙方合作雖有互補作用，但他認為未來合作能否順利，恐怕還得視美國晶片法案政策加持、中國推動成熟製程腳步、美國總統今年11月大選、半導體景氣於2027年又進入下波下行循環，以及其他競爭對手切入12奈米製程反制等五大難題考驗。