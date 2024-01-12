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台灣選後股匯市 路透推演2情境

財經新聞組／綜合報導
隨著台灣即將舉行總統大選，路透報導，投資人正慎防市場震盪。（本報系資料庫）
隨著台灣即將舉行總統大選，路透報導，投資人正慎防市場震盪。（本報系資料庫）

台灣1月13日即將舉行總統與立法院選舉，路透指出，投資人正慎防市場震盪，並且推估兩種主要情境及市場可能出現的反應。

台灣股市去年大漲27%、締造2009年來最亮麗年度表現，但13日即將舉行大選，可能使兩岸緊張局勢升級，且台灣也是美中緊張局勢主要爆發點，這令投資人感到不安，特別是台灣晶片業。在野的台灣民眾黨和國民黨都承諾，如果他們贏得總統大選，將重新啟動與中國大陸的對話。

情境一：執政黨民進黨贏得總統選舉，但失去立院多數席次。

這種情境可能導致一些投資人所說的台股和新台幣遭遇短線拋售，避險環境讓晶片和科技股承受壓力。

選後市場將聚焦在MSCI日本以外的亞洲科技股、以及美國晶片製造商英特爾、輝達、美光和費城半導體指數。一些投資人可能會逢低買進。路透指出，在一家為客戶管理新台幣180億元台股資產的台灣基金公司，一位經理人認為，台積電等晶片相關股票和人工智慧（AI）類股下跌，都是買入機會。

另一方面，中國大陸11日警告台灣選民，民進黨候選人有可能引發兩岸對抗和衝突，使焦點也集中在中國大陸對民進黨勝選的反應。Lazard地緣政治顧問團隊的報告指出，大陸可能會在台灣周圍展示軍事實力，包括大規模的空軍和海軍演習，「任何展示軍事實力的核心訊息都將是，北京願意將來在必要時使用武力完成統一大業」。

不過，由於總統當選人將於5月就職，投資人還有時間可評估大選結果的影響。

情境二：國民黨贏得總統。預期兩岸關係將改善，進而推高新台幣和台股。

紐約梅隆投資管理公司亞洲總體和投資策略主管米特拉（Aninda Mitra）表示，市場可能會出現波動，但基本面不太可能在大選隔日就出現重大變化，可能還需要幾周、甚至幾個月的時間，才能弄清新的運作方式。

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