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上海金融監管推「若干措施」 提出32新規引資

財經新聞組／綜合報導

上海日前印發「關於進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施」（簡稱若干措施）。

中新社報導，日前上海市地方金融監督管理局與中國證券監督管理委員會上海監管局等部門聯合召開記者會。上海市地方金融監督管理局局長周小全在會上介紹，「若干措施」從九個方面提出32條創新政策舉措，持續細化、優化「募、投、管、退」全流程、各環節服務，打造投早投小投科技的風向標，著力營造政府領投、機構跟投氛圍，驅動更多資本成為長期資本、耐心資本，吸引更多投資機構落戶上海、長期發展。

中國證券監督管理委員會上海監管局副局長王登勇表示，近年來，上海股權投資行業穩步發展，各項指標處於領先水平。上海證監局始終支持上海股權投資行業高質量發展，一方面依法加強監管，推進股權投資行業規範運作，另一方面支持合規發展，拓寬私募基金退出管道，推動實物分配股票試點全國首單落地上海。

據中國證券投資基金業協會統計，截至2023年三季度，註冊在上海的私募股權、創業投資管理人1843家、管理基金8865檔、管理規模2.3兆元（人民幣，下同），三項數據均位居全國前列，其中，上海的創投基金管理規模6150億元，位居全國之首。

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