上海金融監管推「若干措施」 提出32新規引資

上海日前印發「關於進一步促進上海股權投資 行業高質量發展的若干措施」（簡稱若干措施）。

中新社報導，日前上海市地方金融監督管理局與中國證券 監督管理委員會上海監管局等部門聯合召開記者會。上海市地方金融監督管理局局長周小全在會上介紹，「若干措施」從九個方面提出32條創新政策舉措，持續細化、優化「募、投、管、退」全流程、各環節服務，打造投早投小投科技的風向標，著力營造政府領投、機構跟投氛圍，驅動更多資本成為長期資本、耐心資本，吸引更多投資機構落戶上海、長期發展。

中國證券監督管理委員會上海監管局副局長王登勇表示，近年來，上海股權投資行業穩步發展，各項指標處於領先水平。上海證監局始終支持上海股權投資行業高質量發展，一方面依法加強監管，推進股權投資行業規範運作，另一方面支持合規發展，拓寬私募基金退出管道，推動實物分配股票試點全國首單落地上海。

據中國證券投資基金業協會統計，截至2023年三季度，註冊在上海的私募股權、創業投資管理人1843家、管理基金8865檔、管理規模2.3兆元（人民幣，下同），三項數據均位居全國前列，其中，上海的創投基金管理規模6150億元，位居全國之首。