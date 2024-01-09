我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

中國房市低迷 業者不敢漲價

記者黃雅慧／綜合報導

2023年中國房市不振，外界關注2024年是否會迎來曙光。中國經濟時報報導，中國房企相關負責人稱，寧可繼續降價也要保現金流，堅持活下來。中國專家分析指出，2024年對中國房市而言是修復之年，關鍵字為「信心」。

唐山市一名房企負責人提及，「對於我們來說，重點工作是已開工項目保交樓，這是企業信用問題。按2023年第4季的形勢看，我們在努力維持著現有價格，2024年也不敢漲價。」

在去年12月底召開、被視為觀察2024房市政策關鍵性會議的中國住房城鄉建設工作會議提出，穩定房地產市場方面，將堅持因城施策、一城一策、精準施策，滿足剛性和改善性住房需求，優化房地產政策，持續抓好保交樓保民生保穩定工作，穩妥處置房企風險，重拳整治房地產市場秩序。

專家分析工作會議核心表示：2024年房地產市場重心是穩預期、增信心、防風險、促轉型。對企業而言，要保持穩健，防控風險，增存並舉。有觀點認為，2024年中國房價在上述政策基調下，將是多空博弈的一年。

而房企在2024年應該如何以對？建誠智庫負責人苑承建提出四點：一是加強現金流管理，特別是銷售現金流；二是堅持去化銷售優先策略，特別是先前的土地和商辦類項目；三是推進企業升級轉型，提高研發能力；四是加大主動投資規模，推進可售資源改善。

第一太平戴維斯華北區研究部負責人李想指出，2023年是房地產市場改革開放以來最低迷的一年，目前挑戰多於機遇；2024年將是房企利潤和資產負債表修復之年，預計市場有所好轉，但防範系統性風險仍是工作重點。所以漲價去庫存將增加市場風險，以市場機制為前提、平價或降價去庫存可能是更好的選擇。

房地產 投資 利潤

上一則

美銀行壞帳激增 財報不妙

下一則

美股最錢線/一月走勢受挫 只是漲多回跌

延伸閱讀

野村：中國經濟面臨四大挑戰 房市或出現出清機會

野村：中國經濟面臨四大挑戰 房市或出現出清機會
中國百強房企銷售額降至8745億美元 市占同步下滑 購屋信心未修復

中國百強房企銷售額降至8745億美元 市占同步下滑 購屋信心未修復
無法支付債務利息 深圳房企恐爆雷

無法支付債務利息 深圳房企恐爆雷
住建部挺房企 要求金融部門滿足融資需求

住建部挺房企 要求金融部門滿足融資需求

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案