中國房市低迷 業者不敢漲價

2023年中國房市不振，外界關注2024年是否會迎來曙光。中國經濟時報報導，中國房企相關負責人稱，寧可繼續降價也要保現金流，堅持活下來。中國專家分析指出，2024年對中國房市而言是修復之年，關鍵字為「信心」。

唐山市一名房企負責人提及，「對於我們來說，重點工作是已開工項目保交樓，這是企業信用問題。按2023年第4季的形勢看，我們在努力維持著現有價格，2024年也不敢漲價。」

在去年12月底召開、被視為觀察2024房市政策關鍵性會議的中國住房城鄉建設工作會議提出，穩定房地產 市場方面，將堅持因城施策、一城一策、精準施策，滿足剛性和改善性住房需求，優化房地產政策，持續抓好保交樓保民生保穩定工作，穩妥處置房企風險，重拳整治房地產市場秩序。

專家分析工作會議核心表示：2024年房地產市場重心是穩預期、增信心、防風險、促轉型。對企業而言，要保持穩健，防控風險，增存並舉。有觀點認為，2024年中國房價在上述政策基調下，將是多空博弈的一年。

而房企在2024年應該如何以對？建誠智庫負責人苑承建提出四點：一是加強現金流管理，特別是銷售現金流；二是堅持去化銷售優先策略，特別是先前的土地和商辦類項目；三是推進企業升級轉型，提高研發能力；四是加大主動投資 規模，推進可售資源改善。

第一太平戴維斯華北區研究部負責人李想指出，2023年是房地產市場改革開放以來最低迷的一年，目前挑戰多於機遇；2024年將是房企利潤 和資產負債表修復之年，預計市場有所好轉，但防範系統性風險仍是工作重點。所以漲價去庫存將增加市場風險，以市場機制為前提、平價或降價去庫存可能是更好的選擇。