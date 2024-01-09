無人機經濟 深圳打造天空之城 開通156航線 千家企業組產業鏈

中國積極發展無人配送。圖為深圳市一架送餐無人機穿行在高樓大廈間。（新華社）

穿行在高樓大廈間的無人機將外賣準時「空投」到消費者手中、從這裡「飛出去」的無人機在全球100多個國家和地區授粉投料、數以百計的高科技企業共同組織了一條全球領先的無人機產業鏈…近年來，借助產學研和市場應用的先發優勢，深圳的低空經濟產業已然振翅高飛，為經濟高質量發展注入澎湃動力。

新華社報導，作為新興生產力的代表，低空經濟是培育發展新動能的重要選擇，也是全球競逐的重要戰略新興產業方向。

當前，深圳正搶抓低空經濟產業密集創新和高速增長的戰略機遇，圍繞科技創新、設施建設、場景拓展持續推出政策，積極打造面向未來、御風前行的「天空之城」。

元旦假期，來自北京的曾斌在深圳人才公園飽覽城市天際線美景之餘，還體驗了一次獨特的「外賣」：給他送餐的不是外賣小哥，而是一台有6個「翅膀」的無人機。

在直線距離約一公里外海岸城商圈設置的「機場」，黃黑涂裝的無人機起起落落，工作人員將周邊商戶新鮮製作的餐食放入特製的包裝盒後，放置在無人機下，在後台系統的指揮下飛向深圳人才公園設立的智能空投櫃。從點完單到拿到兩杯茶飲，只需要約15分鐘，空中飛行時間不到5分鐘。

這是互聯網平台美團在深圳設立的23條無人機送餐航線之一，也是深圳低空物流走入居民日常生活的縮影。據深圳市交通運輸局統計，2023年，深圳新開通無人機航線77條，累計開通航線156條，完成載貨無人機飛行量超60萬架次。

作為全球聞名的「無人機之都」，無人機產業是深圳戰略性新興產業重要部分。

2023年11月，大疆兩款新款農業無人機亮相，主打款T60覆蓋農林牧漁多場景作業。從最初推出時只能噴灑農藥，到如今撒肥撒藥撒種子、水產投餵飼料、草原放牧監測，以及種植前規劃、開花時授粉…

最新統計顯示，深圳活躍著1500餘家低空經濟產業鏈上企業，涵蓋技術研發、軟體開發、硬體製造、商業應用等環節，覆蓋物流配送、城市治理、空中通勤、應急救援等多種應用場景。其中，誕生於深圳的民用無人機「領頭雁」大疆在全球市場占比超過70%。

近年來，深圳陸續發布「深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（2022-2025年）」「深圳經濟特區低空經濟產業促進條例」等多分產業規劃和地方法規。到2025年，深圳將網格化布設600個以上低空飛行器起降平台，開通220條以上市內無人機航線，鏈上企業突破1700家，產值規模突破人民幣1000億元（約140.6億美元）大關。