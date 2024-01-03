中國稀土集團 入主廣晟有色 產業加速整合 簡化為三大集團

中國稀土集團2024年一開年就入主廣晟有色。（新華社資料照片）

中國稀土 產業整合加速，2024年一開年就有新動作，由中國稀土集團入主廣晟有色。中國先前已透過整合形成六大國有稀土集團格局，並在2021年進一步整合成四大稀土集團，此次也將進一步整合為三大集團。

廣晟有色發布公告，公司間接控股股東廣晟集團，已於2023年12月29日與中國稀土集團簽署「無償劃轉協議」，廣晟集團擬將直接持有子公司廣東稀土集團控股股東的100%股權，無償劃轉至中國稀土集團。廣東稀土集團是廣晟有色的控股股東，由此，中國稀土集團將間接持有廣晟有色38.45%股份。

上海證券 報報導，公告指出，本次劃轉股份實施完成後，將使公司間接控股股東及實際控制人發生變化。本次劃轉完成後，公司控股股東仍為廣東稀土集團，實際控制人將由廣東省國資委，變更為中國稀土集團。

每日經濟新聞報導，國泰君安證券發布研報稱，廣晟有色實控人變更後，由地方國企轉變為央企，將增強在資源、冶煉端的新產能獲取能力，該企業目前已達到礦端配額生產能力2700噸。

2011年，據中國國務院 發布的「關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見」，組建形成北方稀土、中鋁集團、廈門鎢業、五礦集團、廣東稀土集團、南方稀土六大稀土集團。

2021年12月，六大集團中的五礦集團、中鋁集團、南方稀土進一步整合，在江西組建了稀土央企「中國稀土集團」，六大稀土集團由此變成四大稀土集團，也就是北方稀土、中國稀土集團、廈門鎢業、廣東稀土集團。

本次中國稀土集團對廣東稀土集團的合併，也將使行業格局由四大集團進一步變更為三大集團。

廣晟有色相關工作人員表示，稀土行業的整合和進一步集中是大勢所趨，也是戰略方向，本次整合涉及的是股權變更，業務層面上公司不會發生變化，也代表公司將面對更大的平台機會，「未來包括資源勘探、證照辦理、指標獲取等都會更有利。」