中國百強房企銷售額降至8745億美元 市占同步下滑 購屋信心未修復

2023年百強房企銷售額人民幣6.2兆元，其中百億房企116家。（中新社資料照片）

中國中指研究院發布數據顯示，2023年百強房企銷售額人民幣6.2兆元（約8745億美元），年減17.3%。其中，銷售額超千億房企共16家，百億房企116家，分別較去年同期減少四家與14家，預估2024年更嚴峻，主因中國民眾購屋信心仍在修復中，房企營收依然慘澹。

數據顯示，在2023年業績排行榜上，保利發展以人民幣4207億元（約593.3億美元）成為榜首，為唯一人民幣「4000億房企」；萬科、中海、華潤、綠城均躋身人民幣「3000億陣營」；在銷售面積方面，碧桂園 、萬科與保利發展則位列一至三名。

中指研究院企業研究總監劉水分析，2023年百強房企銷售總額年降幅相比去年超過40%的下降，降幅在縮小；百強房企市場占有率為34.5%，較2022年下降4.8個百分點，近幾年百強房企市占率持續下降，行業集中度續降。

另一家機構克而瑞報告也有相同趨勢，報告稱2023年百強房企銷售門檻值繼續下移，且各梯隊門檻均降到近年最低。僅16家規模房企全口徑規模超過千億，千億房企數量進一步減少。

中指院表示，近年行業進入調整期，許多企業從追求增加銷售目標、規模化發展，轉而平穩發展，主動管控銷售規模。從銷售目標完成率來看，2023年，九家房企目標完成率均值為98.5%，其中華潤、越秀地產、建業集團、天地源完成全年目標。

克而瑞指出，預計銷售低迷態勢短期內難以扭轉，企業銷售去化及回款還將持續承壓。2024年經營環境仍充滿不確定性，房企須採取積極對策，適應新變化、促進銷售去化，保證流動性安全。出問題房企內要去庫存、加快資金回籠，外要尋求政府機構紓困 ，只有熬過才能柳暗花明。

克而瑞報告預計2024年房市更為嚴峻，1月為春節前淡季，房企推盤積極性不高，供求預期走低，月增率續降。短期熱點城市和熱點項目數量仍將下滑。