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A股今年黯淡 明年迎小牛市

記者林宸誼、葉文義／綜合報導
陸港股市封關日延續反彈走勢，不過全年主要指數均收跌，惟機構認為2024年並不悲觀。（本報資料照片）
陸港股市封關日延續反彈走勢，不過全年主要指數均收跌，惟機構認為2024年並不悲觀。（本報資料照片）

陸港股市封關日延續反彈走勢，不過縱觀全年主要指數均收跌，上證指數累計下跌3.7%，深證成指及創業板指數分別累計跌13.54%、19.41%。雖然今年A股市場表現欠佳，但對於明年的市場表現，機構並不悲觀，2024年有望進入熊牛轉換期。

上證指數29日封關日漲0.68%，收盤報2974.94點，全年下跌114.32點，跌幅3.70%。今年共打響四次3000點保衛戰，不過最終未能收復3000點，這也是2013年以來，上證指數第三度收在3000點以下位置。

香港恒生指數封關日上漲0.02%，收在17047.39點，全年則下跌2734點，跌幅達13.8%，這也是恒指連續第四年下跌，在大中華市場中，港股可說表現最差。不過，港股在12月自低點反彈已超過千點，技術面底部成型，2024年有望率先走出回升行情。

備受市場關注的北向資金全年累計淨買入A股人民幣近437億元（約61.5億美元）。其中，北向資金於1月流入規模最高，單月淨買額達人民幣1400億元（約197.3億美元），8月流出明顯，單月淨賣額近人民幣900億元（約126.8億美元）。而12月累計淨賣出人民幣129.26億元（約18.2億美元）。

不過，值得留意的是，外資在12月底開始回流A股，28日北向資金淨買入人民幣135.58億元（約19.1億美元），單日淨買進額創五個月高點。

展望後市，興業證券指出，流動性迎來拐點將是2024年海外市場最大的變化，在明年的A股市場中，外資重新回歸有望成為市場難得的增量資金。中信建投證券認為，A股動態本益比低至10.6倍，估值面、基本面、資金面、情緒面等多項指標表明A股市場已達底部。

中信建投證券策略首席分析師陳果日前指出，預計2024年A股有望呈現小牛市，未來將進入熊牛轉換期，2024年A股盈利將正增長，估值修復。

中信證券則指，耶誕節前外資的流出已告一段落，調研樣本的公募基金淨贖回率出現明顯大幅下降。市場和信心的拐點正在臨近，明年1月中旬是關鍵時間點。

在經過兩年多的調整後，A股有望迎來超跌機遇，這是目前一些外資機構的共同觀點。摩根士丹利發布的2024年中國股票戰略展望中，將滬深300指數2024年年底的目標點位設為3850點，潛在漲幅超過12%。

證券 耶誕節 香港

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