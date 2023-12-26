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A股ETF買氣夯 單位數破2兆創近年新高 邁向大發展時代

記者謝守真／綜合報導
中國A股持續震盪之餘，不少投資者卻越跌越買，多檔ETF規模持續走高。（中通社）
中國A股持續震盪之餘，不少投資者卻越跌越買，多檔ETF規模持續走高。（中通社）

中國A股持續震盪之餘，不少投資者卻越跌越買。統計顯示，目前追蹤上證50、滬深300、科創50等指數的多檔權益類指數股票型基金（ETF）發行規模持續走高，全市場ETF總單位數已突破2兆，是近年高水準。

有分析指出，從過往趨勢和海外經驗來看，中國指數投資市場即將迎來大發展時代。未來ETF市場規模效應或進一步凸顯，指數的迭代和改進亦將成為發展方向之一。

新華社報導，據金融數據平台萬得（Wind）數據顯示，近一個月以來（截至22日），全Ａ股ETF規模增加851.94億單位，季增4.4%達2.02兆單位；每日平均成交額也較前季增長49.59%達人民幣1514.55億元。

在追蹤指數類型上，包括科創50、科創100、上證50等在內的寬基指數ETF（市值型ETF）單位數增長最為明顯。實際上，今年以來，除了寬基ETF占比大幅增長外，追蹤醫療、半導體、恒生科技等領域的ETF產品占比增幅同樣較為顯著。

此外，指數投資在今年持續受到市場追捧。數據顯示（截至22日），Ａ股全市場共有超過890檔ETF產品，單位數共2.02兆，資產淨值合計人民幣1.98兆元（約2779億美元）。與去年底比，ETF數量（763檔）、規模（合計單位數1.44兆）均明顯成長，也從2019年的4881.27億單位增長至今年2.02兆單位，近4年增幅高達300%。

易方達基金指數投資部總經理林偉斌表示，隨著市場有效性逐步提升及指數化投資認知的提升，中國指數投資市場將迎來大發展時代。他建議，指數化投資要建立生態圈，指數投資生態越強健越經得起風吹雨打，才能持續發展。

而在市場不斷擴容的當下，ETF發展同樣面臨同質化程度高、產品規模分化極大等問題。華夏基金數量投資部執行總經理徐猛認為，儘管目前中國ETF市場產品數量眾多，但未來將會呈現較明顯的頭部效應。

富國基金量化投資部ETF投資總監王樂樂則稱，應增強對指數本身的研究，並對指數進行迭代和改進。從產品角度來看，即是打造目前市場上較為熱門的指數「去偽存真」改進版本，具體可利用ESG標準對指數成分股進行「排雷」。

A股ETF市場概況 資料來源：Wind萬得數據
A股ETF市場概況 資料來源：Wind萬得數據

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