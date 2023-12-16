中國遊戲市場回暖 年收入426億美元

大陸遊戲市場，回暖趨勢明顯。(記者林宸誼╱攝影)

今年中國遊戲市場整體呈回暖趨勢，境內遊戲市場實際銷售收入達人民幣3029.6億元（約426.8億美元），年增14%，首次突破人民幣3000億元（約422.6億美元）大關，用戶規模6.68億，年增0.61%，同達歷史新高。

南方都市報報導，2023年中國遊戲產業年會大會15日對外發布「2023年中國遊戲產業報告」，中國網民規模已達10.79億，19歲及以下網民規模超過2億。從未成年人遊戲消費情況來看，近一年，28.86%的未成年遊戲用戶消費減少，消費額漸趨走低。中國音像與數位出版協會第一副理事長、遊戲工委會主任委員張毅 君在會上指出，有幾種類型的遊戲在今年獲得較好增長，包括電競遊戲、二次元移動遊戲、境內休閒移動遊戲與境內小程式遊戲。

其中，2023年境內小程式遊戲市場營收人民幣200億元（約28.1億美元），年增300%。

今年，中國自主研發遊戲在境內市場實際銷售收入人民幣2563.8億元（約361.2億美元），年增15.3%；海外實際銷售收入人民幣163.7億美元（約23億美元），減少5.7%。

按遊戲類別來看，今年二次元移動遊戲市場收入人民幣317.1億元（約44.6億美元），年增31%；境內小程序遊戲市場收入人民幣200億元（約28.1億美元），飆升三倍。網頁遊戲市場收入跌10%，整體規模僅人民幣47.5億元（約6.6億美元），連續第八年下跌。

張毅君指出，不斷發掘遊戲產業發展新的成長點，護航新賽道持續穩中向好。