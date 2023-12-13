我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

比亞迪拚KPI 12月平均要日賣萬輛

記者林宸誼／綜合報導
曾在年初立下年銷售目標300萬輛的比亞迪，需要在12月交出32.73萬輛的成績單才能達標，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成年初目標。（中新社資料照片）
曾在年初立下年銷售目標300萬輛的比亞迪，需要在12月交出32.73萬輛的成績單才能達標，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成年初目標。（中新社資料照片）

年關將至，中國車企進入年底衝刺銷量的緊要關卡。曾在年初立下年銷售目標300萬輛的比亞迪，需要在12月交出32.73萬輛的成績單才能達標，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成年初目標（KPI）。

財聯社報導，整體市場來看，11月新能源狹義乘用車銷量84.1萬輛，年增39.8%，與10月相比增長8.9%；今年前11月累計銷量680.8萬輛，年增35.2%。

具體品牌方面，11月比亞迪以26萬3066輛的零售銷量數據，依然保持領先的態勢，市占率達到31.3%。批發銷量來看，比亞迪繼10月首度突破30萬輛後，11月銷售表現為30.14萬輛，再創單月新高。

截至11月底，比亞迪今年前11個月累計批發銷量為267.27萬輛，但比亞迪需要在12月交出32.73萬輛的成績單，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成300萬輛年銷目標。

這也是比亞迪從未有過的銷量紀錄，對於比亞迪而言，壓力很大。

位居榜單次席的特斯拉中國，11月零售銷量為6萬5504輛，與上月相比增長128.8%，年增4.8%。截至12月6日，特斯拉中國今年累積銷量已超52.7萬輛，直接超過2020年特斯拉全球銷量之和。

特斯拉

上一則

暌違半年 MCU晶片廠終於客戶上門提貨

延伸閱讀

巨頭紛搶庫藏股 滬指有望拚3000點

巨頭紛搶庫藏股 滬指有望拚3000點
電動車競爭激烈 比亞迪懸賞500萬人民幣打擊惡意抹黑

電動車競爭激烈 比亞迪懸賞500萬人民幣打擊惡意抹黑
比亞迪11月賣出30萬1378輛 銷量增3成 歷史次高

比亞迪11月賣出30萬1378輛 銷量增3成 歷史次高
比亞迪悼股神戰友孟格：有幸得他認可 注入強大信心動力

比亞迪悼股神戰友孟格：有幸得他認可 注入強大信心動力

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
最新估計指出，今年天災保險理賠再度站上1,000億美元，連四年突破此關卡。 （美聯社）

這類保險理賠連4年飆破千億美元 學者：正對保險公司產生「重大影響」

2023-12-07 06:41
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

2023-12-10 06:50
谷歌（Google）6日推出自家的生成式AI模型「Gemini」，迎戰問世一年多的ChatGPT，然而發布才過一天，外界已經開始質疑谷歌展示的性能有「粉飾、造假」之嫌。（歐新社）

谷歌Gemini完勝ChatGPT？ 專家一看展示影片揭蹊蹺

2023-12-08 05:25

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜