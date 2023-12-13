比亞迪拚KPI 12月平均要日賣萬輛

曾在年初立下年銷售目標300萬輛的比亞迪，需要在12月交出32.73萬輛的成績單才能達標，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成年初目標。（中新社資料照片）

年關將至，中國車企進入年底衝刺銷量的緊要關卡。曾在年初立下年銷售目標300萬輛的比亞迪，需要在12月交出32.73萬輛的成績單才能達標，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成年初目標（KPI）。

財聯社報導，整體市場來看，11月新能源狹義乘用車銷量84.1萬輛，年增39.8%，與10月相比增長8.9%；今年前11月累計銷量680.8萬輛，年增35.2%。

具體品牌方面，11月比亞迪以26萬3066輛的零售銷量數據，依然保持領先的態勢，市占率達到31.3%。批發銷量來看，比亞迪繼10月首度突破30萬輛後，11月銷售表現為30.14萬輛，再創單月新高。

截至11月底，比亞迪今年前11個月累計批發銷量為267.27萬輛，但比亞迪需要在12月交出32.73萬輛的成績單，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成300萬輛年銷目標。

這也是比亞迪從未有過的銷量紀錄，對於比亞迪而言，壓力很大。

位居榜單次席的特斯拉 中國，11月零售銷量為6萬5504輛，與上月相比增長128.8%，年增4.8%。截至12月6日，特斯拉中國今年累積銷量已超52.7萬輛，直接超過2020年特斯拉全球銷量之和。