特斯拉上海擴廠計畫復活 生產平價新車

多家媒體報導，特斯拉正計畫重新啟動上海第三期汽車工廠的建設。（新華社）

在營收增速放緩、市值難破新高之際，特斯拉 開始加碼平價電動車 和儲能業務尋求突破。據多家中國媒體報導，特斯拉正計畫重新啟動上海第三期汽車工廠的建設，該廠將專門生產一款售價2.5萬美元的新車。

快科技報導，早在2021年，特斯拉就已經開始籌備上海第三期汽車工廠的建設，但是該項目在去年暫停，項目成員也被調至其他部門。

據相關報告，目前特斯拉上海超級工廠年產量約110萬輛左右，第三期汽車工廠建成後，將進一步提升上海超級工廠產能。建成後上海超級工廠的總產能預計將翻倍至每年200萬輛。

今年第3季特斯拉全球銷售量下滑，在中國市場面對許多「高配低價」品牌，已經上市多年的Model 3、Model Y就顯得不是那麼有競爭力。

特斯拉執行長馬斯克 近日表示，旗下的低成本電車項目已經取得顯著進展，該車售價將在2.5萬美元，該車型是特斯拉衝刺2030年2000萬輛年銷量的關鍵產品。

界面新聞報導，馬斯克透露，特斯拉的低成本電動車將以非常高的產量生產。馬斯克還稱自己每周都會審查該車型生產線的計畫，並認為這款車代表的製造業革命將令人震驚。

奧緯諮詢董事合夥人張君毅認為，如果能源價格沒有重大波動，電池供給不出問題，特斯拉平價汽車很可能會獲得市場認可。

他進一步指出，美國政府的電池新規保護本土製造的電池和電動車，對目前在這一領域風頭正勁的中國製造商不利。

在全球範圍內，中國對特斯拉而言無疑是特殊的存在，當年上海工廠的投產在政府支持下僅花費十個月建成，創造當年開工到竣工、投產到上市的最快記錄。

上海是特斯拉全球效率最高的生產中心，特斯拉美國德州工廠每下線一輛車要76秒，上海工廠只需37秒。

同時，特斯拉試圖在中國尋找新的成長點，儲能業務將首次進入中國。該公司在上海生產的儲能電池產品將於明年開始在本土銷售。目前相關儲能專案已招募研發負責人，正在招募銷售負責人。該公司曾在今年4月披露有意在上海建設一座年產40 GWh的新儲能電池工廠。