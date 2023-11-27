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「季節性因素」加持 人民幣11月現今年最強走勢 匯率年底望7

編譯任中原／綜合外電
彭博數據顯示，過去六年來人民幣都在11月及12月上升，今年應該也不例外。年底受諸多順風推動，加上最近人民幣回升可能促使大陸出口商加速拋出美元，人民幣匯率可望進一步朝向「7關」逼近。 （路透）
彭博數據顯示，過去六年來人民幣都在11月及12月上升，今年應該也不例外。年底受諸多順風推動，加上最近人民幣回升可能促使大陸出口商加速拋出美元，人民幣匯率可望進一步朝向「7關」逼近。 （路透）

人民幣匯率在年底受諸多順風推動，加上最近人民幣回升可能促使中國出口商加速拋出美元的利多加持，可望進一步朝向「7關」逼近。

彭博數據顯示，過去六年來人民幣都在11月及12月上升，以2022年的升幅最大。年底人民幣往往走升，是因為出口商需要人民幣，以因應年底及春節的現金需求。

其次，人民幣是今年亞洲主要貨幣中表現最差者，這表示有許多出口業都一直在等待更有利的條件，才會將美元存款兌換成人民幣。既然11月人民幣出現今年來最強的走勢，中國出口商便可能開始拋出美元，因而有助於人民幣持續翻升。

Evercore ISI機構中國研究主管表示，預料12月將是人民幣需求頂峰，且季節性因素將可能使人民幣一路升到年底。技術面來看，由於人民幣反彈波已經突破長期的下降趨勢線，使一些分析師預測人民幣將繼續朝向「7關」邁進。

投資機構對人民幣資產的悲觀看法也開始消退，因為官方強力支持地產業，以及地緣風險下降。

儘管美元開始回貶，但人民銀行仍以參考匯率來支持人民幣，而上周市場匯率出現四個多月來首次高於參考匯率，一周人民幣對美元共升值0.9%。法國東方匯理銀行首席中國經濟學者治曉佳表示，「我們對年底及明年的人民幣走勢仍持相對建設性的看法，因為總體經濟展望顯然趨穩，且季節性因素也對今年底、明年初的走勢有利」。

匯率 投資 貨幣

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