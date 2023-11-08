內需回溫？ 中國10月進口意外轉正

中國10月進口2183億美元，意外是年增3%，由9月的下跌6.2%，轉為正成長，是今年2月以來首次「轉正」。（美聯社資料照片）

中國大陸海關總署7日公布中國10月進出口及兩岸貿易數據，其中，出口連續6個月衰退，兩岸貿易則維持逐月縮小衰退格局。

根據發布，按美元計，中國10月出口2748億美元，年減6.4%，跌幅比9月擴大0.2個百分點，遠差於市場預期，且是連續第6個月衰退；10月進口2183億美元，意外是3%，由9月的下跌6.2%，轉為正成長，是今年2月以來首次「轉正」。

兩岸貿易方面，前10月兩岸進出口規模來到2199.12億美元、年減18.4%，較前9月降幅縮小1.7個百分點。其中，台灣出口到大陸金額累計1636.15億美元、年減18.2%，較前9月降幅縮小1.8個百分點；台灣從大陸進口為562.9億美元、年減19%，較前9月降幅縮小1.5個百分點。

澎湃新聞報導，外界原預估大陸10月出口可能年減3.5%，進口可能年減4%，沒想到數據公布後，出口變差但進口轉正，讓外界感到意外。

分析認為，地緣政治動盪和外需回落，導致10月出口降幅大於預期；但進口轉正表明一系列穩增長政策效益顯現，內需正逐步恢復，可望達成全年經濟成長5%目標。

光大銀行宏觀研究員周茂華分析，雖然10月出口下滑幅度擴大，但外貿結構持續優化，汽車等裝備、高技術製造業出口量、價均有較好表現。

廣發宏觀分析師郭磊指出，10月進口年增3%是亮點，前期進口已連續7個月衰退，從主要產品的進口量，鐵礦砂、鋼材、銅、積體電路等均有上升，是內需變好的積極訊號。