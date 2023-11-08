長榮砸百億美元 買33架空巴客機

長榮航將大手筆採購33架空中巴士客機。（路透）

長榮 航空7日宣布，將斥資101億美元，分別採購18架空中巴士A350-1000型廣體客機及15架空中巴士A321neo型窄體客機；這將是長榮航空史上最大筆購機案，一次性採購33架空巴新客機。

另外，還有六架機A350-1000型廣體客機將以採購選擇權方式購買。長榮航空表示，依未來營運需求採購下一世代新機以汰舊換新為主要目的，提供旅客更好的搭機環境。

長榮航7日董事會決定採購新機，這次採購金額與架數都同步寫下長榮航空成立以來的歷史新高。根據空中巴士2023年公告牌價，此次規畫採購33架空中巴士全新客機總金額將達101億美元。

18架空中巴士A350-1000型廣體客機，長榮航空預計於2026年至2030年引進，考量到長程線的變動需求，額外六架機採購選擇權方式，以當時市場需求再進行決定。15架空中巴士A321neo型窄體客機，將於2029年至2032年交付。

長榮航空表示，A350-1000為空中巴士公司最新一代長程廣體客機，航程可達8000海浬，除能滿足本公司積極擴展北美航線 的運能需求，且將帶給旅客更為舒適的飛行體驗。

A321neo為空中巴士公司最受業界青睞的中短程窄體客機，為長榮航空現有A321‐200機隊的升級版，兩種機型共通性極高，飛行組員可同時操作兩種機型，減少人力需求及訓練成本，A321neo新機引進前，A321-200機隊將續租賃營運，並規畫於2032年前逐步全數退租。

長榮航空目前營運機隊共計有86架，另有已經訂購之14架新機尚未交付，包括四架787-10、九架787-9、一架777F貨機，預計於2027年之前交付完畢，市場一機難求，長榮航新機加入成為營收、獲利成長的新動能。

全球航空客運市場復甦，華航去年就提前布局，大動作跟波音訂購16架787-9新機及8架選購權，今年根據市場需求調整購機策略，6月出席巴黎航空展與波音簽訂8架787客機選購轉確認訂單，並將總計訂單24架中的6架改為放大機型的787-10機型，每架增加的牌價金額僅4400萬美元。

航空專家認為，現在新機處於一機難求局面，華航這個策略很成功，在全球航空公司都在搶新機的情況下，直接增加座位供應數，推估每架新機最少增加40個座位，用低於市場價格取得新機外，在原有的訂單上調整是非常聰明的方法，還能不影響新機交程，立即增加運能。