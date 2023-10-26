聯想首款AI PC 最快明年9月後上市

輝達執行長黃仁勳（左）與聯想集團董事長楊元慶（右）。(取材自微博)

展現All in人工智慧 （AI ）的雄心，中國PC巨頭聯想（Lenovo）24日在公司年度科技活動上，展示了聯想首款AI PC、大模型壓縮技術、人工智慧雙胞胎（AI Twin）等一系列人工智慧創新科技成果，同時披露了多項戰略合作。

包括將和輝達 推出混合AI解決方案，用輝達的雲服務打造自訂AI模型，由聯想的系統運行。此外還將與微軟共同開發個人及企業AI Twin。並與AMD宣布戰略合作，涉及AI終端、基礎設施及解決方案。

IT之家報導，聯想集團24日在美國德州舉行一年一度的全球創新活動Tech World，展示了公司迄今為止最全面的AI功能，以及AI for All的願景。

聯想集團董事長楊元慶在開場演講中表示，伴隨著生成式人工智慧和大語言模型飛躍式發展，人工智慧技術第一次變得如此真實，與每一個人、每一家企業都息息相關。在為技術進步歡欣雀躍的同時，聯想也開始了更深層次的探求。

在會上，楊元慶向全球首次展示AI PC，稱「個人電腦迎來全新的朝陽」。楊元慶表示，智慧設備好比是賽車，是人工智慧觸達終端使用者的終極載體。未來的個人電腦將是人工智慧電腦，未來的手機將是人工智慧手機，未來的工作站將是人工智慧工作站。

與此同時，在這些支持人工智慧功能的設備和邊緣設備上，將建有本地知識庫，更好地瞭解用戶。個人大模型將使用存儲在設備或家庭伺服器上的個人資料進行推理。除非使用者授權，否則使用者的個人資料永遠不會被共享或發送至公有雲。它甚至可以根據使用者的思維模式預測任務，並自主尋找解決方案。

楊元慶強調，得益於聯想的大模型壓縮技術，聯想AI PC擁有運行個人大模型的能力，能夠基於本地運行不涉及雲端操作，由此保證了個人隱私和資料安全。

楊元慶指出，先前宣布未來三年將在AI領域投入10億美元(約73億人民幣)，「目前來看，10 億美元不多，甚至根本不夠用！」他直言，聯想幾乎所有的業務都涉及到 AI 和基礎服務，都需要大量資金，因此10億美元不夠用。

在談及何時上市時，楊元慶坦言，要到明年9月以後才上市。在他看來，AI PC 有個成熟的過程，按照歷史規律，前期將占有10%的市場份額，日後會成為主流，「我相信未來每一個電腦都是AI PC」。

華爾街見聞報導，三家研發AI領域的巨頭輝達、微軟和AMD的領導者集體為聯想站台。會上，楊元慶和輝達執行長黃仁勳表示，聯想將與輝達合作推出一個新的混合人工智慧計畫，將下一代雲人工智慧技術帶給世界各地的企業用戶。這代表聯想將提供基於NVIDIA MGX架構的新的企業級AI解決方案、聯想混合人工智慧服務及更多。

此外，聯想與英特爾攜手推動AI在用戶端、邊緣、網路和雲端的所有工作負載上的規模化應用。聯想集團與AMD在智慧設備、基礎設施和解決方案等方面繼續緊密合作。同時，高通正在穩步實現具有數十億參數的生成式人工智慧模型，使聯想產品能夠為使用者的生產力和創造力提供更多支持。