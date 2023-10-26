鴻海、MIH合作電動車 日本東京車展吸睛

MIH執行長鄭顯聰與首度展示的Project X三人座概念車。(圖：MIH提供)

MIH開放電動車 聯盟（MIH Consortium）25日於日本東京車展（Japan Mobility Show）展示在移動領域首個代表作－Project X三人座概念車 ，其中，智慧座艙由鴻海 旗下工業富聯負責，換電系統獲Gogoro支援，吸引許多日本商社洽詢合作機會，該款車預定2025年量產，可望擴大鴻海集團在電動車領域的版圖。

為優化Project X的設計及技術升級，MIH將與工業富聯展開深度合作，未來在車用資訊娛樂系統（IVI）以及電子電氣架構（EEA）兩大領域，工業富聯將扮演重要角色。

MIH表示，Project X概念車是2+1人，座位設計可動態調整，靈活滿足兩或三人的搭乘需求。至於換電系統採用獨特的固定式充電＋可換電設計，有效紓解用戶的里程焦慮。Gogoro為目前Project X換電合作夥伴之一，用戶可透過Gogoro智慧電池交換平台更換電池。

此外，Project X也支持自動駕駛，透過Level 2到Level 4自動駕駛客製化，滿足業者提供如RoboTaxi、自動快遞等創新服務，或利用自動駕駛車隊提高營運效率。

在設計方面，Project X內裝採用易清洗材質，減輕清潔的維運負擔，滑門設計方便人員及貨物上下車，車身輕巧讓車隊業者的停車空間利用率更有彈性。

MIH倚賴工業富聯雄厚的先進資通訊產業背景與豐富經驗，深度參與電動車關鍵零組件市場，並成功躋身一階（Tier 1）供應商之列。

同時，工業富聯跨足車用三大關鍵領域，包括智慧駕駛、智慧座艙和智慧聯網，提供全方位產品解決方案。

工業富聯表示，面對下一代車輛的集中化架構，零組件減量，以及車輛輕量化等趨勢，積極推出顧問式服務，為客戶量身打造智慧解決方案，透過科技賦能，助力傳統車廠實現轉型，提升整車競爭力。

MIH執行長鄭顯聰表示，MIH聯盟的使命是為都市提供永續的移動解決方案，我們關注的不只是從A點到B點的過程，更是打造簡單、便利、永續的體驗，助力B2B業者從油車轉向電車的過程中順暢成功，提高營運效率，創造嶄新的價值。