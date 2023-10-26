我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

鴻海、MIH合作電動車 日本東京車展吸睛

記者蕭君暉／綜合報導
MIH執行長鄭顯聰與首度展示的Project X三人座概念車。(圖：MIH提供)
MIH執行長鄭顯聰與首度展示的Project X三人座概念車。(圖：MIH提供)

MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）25日於日本東京車展（Japan Mobility Show）展示在移動領域首個代表作－Project X三人座概念車，其中，智慧座艙由鴻海旗下工業富聯負責，換電系統獲Gogoro支援，吸引許多日本商社洽詢合作機會，該款車預定2025年量產，可望擴大鴻海集團在電動車領域的版圖。

為優化Project X的設計及技術升級，MIH將與工業富聯展開深度合作，未來在車用資訊娛樂系統（IVI）以及電子電氣架構（EEA）兩大領域，工業富聯將扮演重要角色。

MIH表示，Project X概念車是2+1人，座位設計可動態調整，靈活滿足兩或三人的搭乘需求。至於換電系統採用獨特的固定式充電＋可換電設計，有效紓解用戶的里程焦慮。Gogoro為目前Project X換電合作夥伴之一，用戶可透過Gogoro智慧電池交換平台更換電池。

此外，Project X也支持自動駕駛，透過Level 2到Level 4自動駕駛客製化，滿足業者提供如RoboTaxi、自動快遞等創新服務，或利用自動駕駛車隊提高營運效率。

在設計方面，Project X內裝採用易清洗材質，減輕清潔的維運負擔，滑門設計方便人員及貨物上下車，車身輕巧讓車隊業者的停車空間利用率更有彈性。

MIH倚賴工業富聯雄厚的先進資通訊產業背景與豐富經驗，深度參與電動車關鍵零組件市場，並成功躋身一階（Tier 1）供應商之列。

同時，工業富聯跨足車用三大關鍵領域，包括智慧駕駛、智慧座艙和智慧聯網，提供全方位產品解決方案。

工業富聯表示，面對下一代車輛的集中化架構，零組件減量，以及車輛輕量化等趨勢，積極推出顧問式服務，為客戶量身打造智慧解決方案，透過科技賦能，助力傳統車廠實現轉型，提升整車競爭力。

MIH執行長鄭顯聰表示，MIH聯盟的使命是為都市提供永續的移動解決方案，我們關注的不只是從A點到B點的過程，更是打造簡單、便利、永續的體驗，助力B2B業者從油車轉向電車的過程中順暢成功，提高營運效率，創造嶄新的價值。

電動車 概念車 鴻海

上一則

第四屆陝台會 聚焦高科技業

下一則

聯想首款AI PC 最快明年9月後上市

延伸閱讀

日本內閣政務官爆婚外情 日媒：對岸田是一大打擊

日本內閣政務官爆婚外情 日媒：對岸田是一大打擊
日本考慮減稅+發錢 以330億美元方案減輕家庭通膨負擔

日本考慮減稅+發錢 以330億美元方案減輕家庭通膨負擔
日圓對美元、歐元匯率重貶 德將躍第三大經濟體

日圓對美元、歐元匯率重貶 德將躍第三大經濟體
不是特斯拉 日本最熱賣電動車是只要1.3萬美元的這2款

不是特斯拉 日本最熱賣電動車是只要1.3萬美元的這2款

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕