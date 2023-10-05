大摩：全球基金減持 中港股跌跌不休

中港股市跌跌不休的兇手找到了，摩根史坦利 （大摩）透露，全球基金在9月進一步減持中國Ａ股及港股，其在Ａ股部位已降至2020年以來最低水平，基金經理人在9月的淨賣出總額為32億美元，主要是由於投資 者贖回和基金重新平衡其主動部位，淨流出金額連續第二個月超過30億美元。

港交所數據顯示，8月北向資金減倉近人民幣900億元(約124.8億美元)創歷史新高後；9月北向資金繼續淨賣出近人民幣375億元。北向資金是外資進出A股的重要指標，又稱為聰明錢，進出資金的速度相當快，被視為領先指標。

分析顯示，整個第三季，基金經理人更積極地拋售保險、媒體娛樂和電子商務類股。券商稱，他們增加了半導體和生物技術的部位。

彭博報導指出，中國經濟止穩的跡象對提振投資者情緒沒有多大作用，因為房地產行業不斷加深的困境仍是中國股市一大隱憂。市場觀察人士表示，中國政府重振經濟的支持措施力度不夠。

摩根史坦利資本國際的中國指數（MSCI China Index）近期持續大幅下跌，該指數今年來的跌幅已超過11%。外界預估MSCI中國指數可能連續第三年下跌，這將創下20年來最糟糕的連跌紀錄。

此外，香港 上市公司商會主席梁嘉彰4日表示，在缺乏外資、中國經濟疲弱下，港股面臨困境。至於一段時間以來有許多聲音建議港府減免印花稅來刺激港股交易量，對此，梁嘉彰說，有無減印花稅對市場成交分別不大，只是少少彌補，不會改變大局，解決根本問題關鍵在於資金流入。

梁嘉彰建議港府更積極開拓中東市場，使中東各國的家族辦公室帶資金到香港，才能引領資金投入港股市場。