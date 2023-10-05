我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

大摩：全球基金減持 中港股跌跌不休

記者林茂仁、黃雅慧／綜合報導

中港股市跌跌不休的兇手找到了，摩根史坦利（大摩）透露，全球基金在9月進一步減持中國Ａ股及港股，其在Ａ股部位已降至2020年以來最低水平，基金經理人在9月的淨賣出總額為32億美元，主要是由於投資者贖回和基金重新平衡其主動部位，淨流出金額連續第二個月超過30億美元。

港交所數據顯示，8月北向資金減倉近人民幣900億元(約124.8億美元)創歷史新高後；9月北向資金繼續淨賣出近人民幣375億元。北向資金是外資進出A股的重要指標，又稱為聰明錢，進出資金的速度相當快，被視為領先指標。

分析顯示，整個第三季，基金經理人更積極地拋售保險、媒體娛樂和電子商務類股。券商稱，他們增加了半導體和生物技術的部位。

彭博報導指出，中國經濟止穩的跡象對提振投資者情緒沒有多大作用，因為房地產行業不斷加深的困境仍是中國股市一大隱憂。市場觀察人士表示，中國政府重振經濟的支持措施力度不夠。

摩根史坦利資本國際的中國指數（MSCI China Index）近期持續大幅下跌，該指數今年來的跌幅已超過11%。外界預估MSCI中國指數可能連續第三年下跌，這將創下20年來最糟糕的連跌紀錄。

此外，香港上市公司商會主席梁嘉彰4日表示，在缺乏外資、中國經濟疲弱下，港股面臨困境。至於一段時間以來有許多聲音建議港府減免印花稅來刺激港股交易量，對此，梁嘉彰說，有無減印花稅對市場成交分別不大，只是少少彌補，不會改變大局，解決根本問題關鍵在於資金流入。

梁嘉彰建議港府更積極開拓中東市場，使中東各國的家族辦公室帶資金到香港，才能引領資金投入港股市場。

投資 摩根史坦利 香港

上一則

菜鳥物流在香港IPO 摩根史坦利任整體協調人

下一則

英特爾分拆事業群 台積電有望分食訂單

延伸閱讀

中資南向布局 港股主要指數大漲

中資南向布局 港股主要指數大漲
恒大許家印二兒子也被帶走 旗下港股再停牌

恒大許家印二兒子也被帶走 旗下港股再停牌
才復牌一個月…港股「恒大系」集體停牌

才復牌一個月…港股「恒大系」集體停牌
大摩估iPhone 15下半年產量9千萬支 定價優於預期是利多

大摩估iPhone 15下半年產量9千萬支 定價優於預期是利多

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安