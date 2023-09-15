搭華為順風車 小米提前備貨

小米 傳出將於11月初發表小米14系列兩款新機，產品定位鎖定iPhone 15 Pro/Pro Max，日前已開始備料生產，據供應鏈相關人士透露，小米14全管道備貨訂單量相比去年同期大幅成長60%。以確保一發表就能夠大量出貨。

小米13系列手機在去年12月發表，首度採用德國徠卡鏡頭，手機性能也大幅升級，今年來銷量長紅，已提前一季完成全年銷售目標，讓小米更有信心，決定提前一個月舉行小米14的新產品發表會，尤其趁著華為Mate 60系列手機上市帶起的國貨風潮，小米也趕搭順風車，想提前備貨搶市。

澎湃新聞報導，小米創辦人雷軍曾多次提出要對標蘋果手機，早在2021年12月28日，在小米12發布會上，雷軍首次提到，小米將正式對標蘋果，並且要在未來一步步超越蘋果。

他說：「我覺得國產手機就是應該有這樣的勇氣，為什麼不去比一下呢？一比較，大家可能會發現國產手機的實力比大家想像要強很多。」

在今年8月14日的年度演講中，雷軍再次提到對標iPhone說：「我第一次講對標iPhone的時候，很多人對我冷嘲熱諷，覺得我們low覺得我們蹭人家熱度。但是我是這麼想的，我覺得我們只有對標iPhone，才有機會趕上iPhone，才有機會超越iPhone。所以以後只要我講發布會，必要的話每一次我都會對標iPhone。」

小米在今年8月底公布第2季財報顯示，第2季營收人民幣673.5億元，年減4%，經調整淨利潤 人民幣51.4億元，年增147%。

財報後的電話會議中，小米總裁盧偉冰也多次強調小米的高端化戰略，並表示小米現在正朝利潤和規模並重轉型。