比亞迪：今年銷售達300萬輛 5年內會打價格戰

未來三至五年一定會打價格戰，比亞迪已經做好充足準備。（新華社資料照片）

中國新能源車大廠比亞迪創辦人王傳福在一場分析師會議上表示，比亞迪仍有信心今年銷售達到300萬輛車。不止如此，王傳福還放出一個對車廠來說不是什麼好消息的消息：未來三至五年一定會打價格戰，比亞迪已經做好充足準備。

消息人士透露，比亞迪還暗示，2023下半年將繼續保持穩健獲利，進一步提振該公司前景。

據彭博報導，自年初至7月，比亞迪已售出151.7萬輛純電動和混合動力乘用車，達到年度目標一半。而該公司上半年業績強勁，淨利按年升二倍至人民幣109.5億元(約15億美元)，營業額按年則升72.7%至人民幣2601.2億元。比亞迪股價30日再漲3.1%，報人民幣245.2元。

此前，王傳福於比亞迪2023半年報業績會議上指出，在9月底或10月，比亞迪將推出一款全新概念車 。值得注意的是，該車款沒有轉向器也沒有煞車，並且為驅動和制動二合一，堪稱一顛覆性技術。

王傳福提到，以成都車展來看，中國車企品牌都推出新能源車，「因此未來燃油車在某個時刻會出現斷崖式銷量下滑。」他稱，上半年比亞迪新能源銷量達125.6萬輛，年增94%，「在新能源汽車市場中的市占率已經達到33.5%」，預估11月時比亞迪新能源車滲透率將達4成以上，全年將在34%至35%左右。

就品牌而言，王傳福指，已形成比亞迪、騰勢、仰望、方程豹組成的多品牌矩陣，產品覆蓋人民幣7萬至109萬元。他稱，只要有技術就可以賣的好，電動化也會出現在豪華品牌，而仰望的訂單量就超出了管理層預期，未來前景信心十足。

此外，王傳福表示，比亞迪研發投入已超過1000億人民幣，其中，研發工程師超過9萬人，會繼續推出易四方、雲輦等技術、強化技術池。據悉，上半年比亞迪研發共投入人民幣142.46億元，年增120.2%。

王傳福還透露，比亞迪已做好價格戰充足準備。他補充，第ㄧ、二季有庫存補差，第三、四季盈利會更好。比亞迪要透過多組合產品、技術價格戰，持續深度電動化，一個月一點提升，進而替代燃油車，領保三至五年。會持續高端化，不依賴品牌，而是依靠電控電動技術獲得更大的增長空間。未來三到五年如果沒衝上去，就沒機會了。