組織變革見效 阿里上季淨利47.6億美元 各項業績超預期

阿里上季財報亮麗，單季淨利達人民幣343.3億元，年增51%。（新華社）

阿里巴巴集團10日發布截至6月底止的2024財年第1季（4-6月）財報，單季營收為人民幣2341.6億元（約325億美元），年增14%；歸屬普通股股東淨利人民幣343.3億元（約47.6億美元），年增51%，每股收益為人民幣1.66元，也相當於一天就賺人民幣3.7億元（約5136萬美元）。

這也是阿里啟動組織變革後的首份財報，多個業務實現強勁增長，核心業績全面超出市場預期。受業績優於預期激勵，10日阿里美股開盤漲幅一度擴大至6%。

阿里巴巴集團董事會主席張勇表示，隨著持續推進架構重組，各項業務開始展現出新的活力，透過自我變革，希望鼓勵創新、激發組織活力，並賦能各業務聚焦於長期增長。

今年3月，阿里巴巴啟動「1+6+N」組織變革，目的在最大限度激發組織活力，釋放生產力。一個季度過去，阿里各項業績全面超預期，自我變革初現成效。

在核心零售業 務數據方面，阿里巴巴核心的中國零售業務季度營收人民幣1098億元（約152.4億美元），年增13%。其中電商業務客戶管理營收人民幣796.6億元（約110.5億美元），年增10%。直營和其他業務營收人民幣301.6億元（約41.8億美元），年增21%。

財報顯示，淘寶App 6月日均活躍用戶數（DAU）達4.02億，月活躍用戶數（MAU）達8.87億，在電商類App中均穩居第一。天貓本季度新入駐商家年增75%。上季淘天集團營收人民幣1149.5億元（約159.5億美元），年增12%。

國際數字商業集團營收人民幣221.2億元（約30.7億美元），年增41%。而國際零售商業營收年增60%、訂單年增25%。在交易使用者增長和消費體驗提升推動下，速賣通、Lazada、Trendyol訂單均強勁成長。

菜鳥集團上季營收人民幣231.6億元（約32.1億美元），年增34%。菜鳥繼續增強物流能力，國際快遞推出「全球五日達」，海外分撥中心增至18個，國內優選倉配「半日達」極速體驗覆蓋重點八城。

AI熱潮帶來算力和模型服務需求增長。雲智能集團上季營收人民幣251.2億元（約34.8億美元），年增4%。營收增長主要受到存儲、網路和AI計算相關產品驅動，部分被內容分發網路（CDN）需求正常化抵銷增幅。

此外，阿里巴巴表示，2023年7月大陸監管機構宣布對螞蟻集團 處以人民幣70.7億元罰款（約9.8億美元），截至6月30日止3個月，該罰款的影響未反映在阿里對螞蟻集團的權益法核算的投資 損益中，並將在螞蟻集團向阿里報告其包含了罰款的季度業績時，反映在阿里對螞蟻集團的投資損益中。