我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

人行：差別化住房信貸 滿足房企合理融資需求

記者陳政錄／綜合報導

在疫情、經濟成長放緩和接連債務爆雷下，中國房地產企業持續承壓，為提振企業發展信心，繼日前召開工作會議，表態將下調存量房貸利率後，中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝3日再主持召開「金融支持民營企業發展座談會」，表示將精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求。

據人行發布訊息，潘功勝強調，支持民營企業發展，金融部門責無旁貸，也是金融供給側結構性改革的重要內容。他說，將認真貫徹「促進民營經濟發展壯大的意見」要求，精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。

他表示，將制定推出金融支持民營企業的指導性文件，推動商業銀行優化內控管理制度，做好政策宣傳解讀，加強典型經驗推廣。支持地方政府主動解決拖欠企業帳款問題。推進民營企業債券融資支持工具擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。

中國伊利集團、宏橋集團、龍湖地產、正泰集團、新希望集團、旭輝地產、美的置業、紅豆集團等民營企業和部分金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人均參加這場座談會，人行副行長劉國強、張青松出席會議。

八家民營企業負責人反映，近年來企業融資成本穩中有降，金融支持力度穩固，同時提出希望進一步拓寬債券融資渠道等訴求。

此前，人行、國家外匯管理局1日召開2023年下半年工作會議指出，下半年要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付（頭期款）比例往下走，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

融資 利率 貸款

上一則

官方喊「讓百姓賺到錢」 中國3大股指齊揚

下一則

Apple Card吸金 衝百億美元

延伸閱讀

人行新行長第1個重大指示：下調房貸利率、降首付

人行新行長第1個重大指示：下調房貸利率、降首付
王毅回任外長 官網部長欄目仍「信息更新中」 發言人也未改口

王毅回任外長 官網部長欄目仍「信息更新中」 發言人也未改口
中國外交部網站「外長仍在更新」稱王毅外事辦主任

中國外交部網站「外長仍在更新」稱王毅外事辦主任
人行換舵手 易綱下潘功勝上 曾助工行、農行IPO

人行換舵手 易綱下潘功勝上 曾助工行、農行IPO

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命