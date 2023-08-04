人行：差別化住房信貸 滿足房企合理融資需求

在疫情、經濟成長放緩和接連債務爆雷下，中國房地產企業持續承壓，為提振企業發展信心，繼日前召開工作會議，表態將下調存量房貸利率 後，中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝3日再主持召開「金融支持民營企業發展座談會」，表示將精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資 需求。

據人行發布訊息，潘功勝強調，支持民營企業發展，金融部門責無旁貸，也是金融供給側結構性改革的重要內容。他說，將認真貫徹「促進民營經濟發展壯大的意見」要求，精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。

他表示，將制定推出金融支持民營企業的指導性文件，推動商業銀行優化內控管理制度，做好政策宣傳解讀，加強典型經驗推廣。支持地方政府主動解決拖欠企業帳款問題。推進民營企業債券融資支持工具擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。

中國伊利集團、宏橋集團、龍湖地產、正泰集團、新希望集團、旭輝地產、美的置業、紅豆集團等民營企業和部分金融機構、銀行間市場交易商協會主要負責人均參加這場座談會，人行副行長劉國強、張青松出席會議。

八家民營企業負責人反映，近年來企業融資成本穩中有降，金融支持力度穩固，同時提出希望進一步拓寬債券融資渠道等訴求。

此前，人行、國家外匯管理局1日召開2023年下半年工作會議指出，下半年要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款 利率和首付（頭期款）比例往下走，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。