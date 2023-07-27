官方表態支持 中國銀行下調舊房貸利率 有譜

在中國官方表態支持下，各地銀行下調存量房貸利率呼聲日益加大。（新華社）

繼上周有消息稱，常州市部分銀行同意下調存量房貸（指銀行已經發放的房貸）利率 ，進而打響「第一槍」後，近日，又有城市傳出給予按揭（抵押）房貸客戶一年期利率優惠券新招。在官方表態支持下，各地銀行下調存量房貸利率呼聲日益加大。同時，由於提前償還房貸潮以及新舊房貸利差拉大的情況，專家指出，存量房貸利率下調必要性增強。

中國人民銀行近日發聲，將支持並鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合約，或用新發放貸款 來替換原來存量的貸款。

對此，中國官媒中國網引述諸葛數據研究中心分析稱，重點城市新舊房貸利率差最高超過兩個百分點，民眾還貸壓力大，導致提前還貸潮。而提前還貸也隨即成為熱門話題，反映「存量房貸利率過高，居民還貸壓力大的現實」。

值得注意，存量房貸利率與新增房貸利率之間的差距不斷加大。數據顯示，中國重點15城目前新增首套房貸利率均已降至5%以下，當中最低則降至3.7%，而存量首套房貸利率基本都在5%以上，其中，南京、無錫甚至高達逾6%，新舊利率差最高達2.3個百分點。

諸葛數據研究中心認為，提前還貸族群大幅增加，一方面受到疫情 及中國內外形勢等影響，民眾預期收入減少收益不佳，使民眾更傾向將資金用來提前還貸。儘管貸款市場報價利率（LPR）處於下降態勢，但存量房貸利率卻仍處高位，新舊房貸利差不斷擴大，也讓民眾更想提前還貸。

此外，該中心提到，現今背景下「下調存量房貸利率的必要性逐步增強」。不只能夠緩解提前還貸現象，也可提升市場流動性，使民眾有更多資金投入消費。而後續下調房貸利率的方式，也可採取國有大行先行的模式。

諸葛中心稱，降低存量房貸利率，對已購房者來說是利多消息，顯示將減少房貸利息支出，減輕居民資產壓力。但提醒若從銀行角度來看，下調存量房貸利率一定程度上會折損銀行利潤、加大工作量，且涉及面廣，具體細則還需研究。