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鴻海衝刺電動車 併購德國車用零件商 俄州電動車廠也啟動

記者蕭君暉、編譯林聰毅／綜合報導
鴻海科技集團電動車策略長關潤（右）與德國ZF集團執行長克萊恩（Holger Klein）24日在德國ZF總部簽約。（圖：鴻海提供）
鴻海科技集團電動車策略長關潤（右）與德國ZF集團執行長克萊恩（Holger Klein）24日在德國ZF總部簽約。（圖：鴻海提供）

鴻海衝刺電動車事業，啟動跨國大併購，24日宣布與德國ZF集團建立深度合作關係，並斥資5.6億歐元內（約6.2億美元），收購ZF集團旗下事業五成股權，藉此與賓士、BMW、Stellantis等國際一線車廠建立合作關係，電動車代工版圖再下一城。

此外，據電訊報導，鴻海啟動美國俄亥俄州電動車工廠產能建置，預計年產能達35萬輛，並已向當地政府提出申請。這是鴻海俄州廠首度提出建置產能計畫，透露鴻海可能在新客戶與新訂單大有斬獲，因而大舉擴產以因應需求，可望在2024年大量出貨，衝刺營運。

德國ZF集團為全球第三大車用零組件一階（Tier 1）供應商，前三大客戶為賓士、BMW與Stellantis，鴻海有望藉此建立與德國傳統車廠的關係，以及產品導入（Design-in）的機會。此次鴻海收購標的為ZF集團旗下ZF Chassis Modules GmbH，預計買下其五成股權。

ZF Chassis Modules GmbH是ZF集團旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，目前企業價值約10億歐元（約11.1億美元），2023年營收預計將逾40億歐元（約44.4億美元）。目前在全球各地擁有25個據點及約3300名員工。

鴻海指出，規劃以上限5億歐元（約5.5億美元）取得ZF Chassis Modules GmbH普通股，並以不超過6000萬歐元（約6674.8萬美元）取得其特別股，合計最高共斥資5.6億歐元（約6.2億美元），取得ZF Chassis Modules GmbH五成股權，實際交易金額，按雙方拍板後才算確定。

鴻海目前在美國、泰國、印尼與沙烏地阿拉伯等地，皆有電動車相關生產計畫，先前已揭露明確產能目標的是在泰國攜手泰國國家能源集團（PTT）設立的工廠，目標2024年量產，初始年產能5萬輛，並逐步提高到15萬輛，若美國俄州廠年產能達35萬輛，將是鴻海電動車最大生產基地，地位堪比中國生產iPhone的重鎮鄭州廠。

美國地方電視台WFMJ於22日報導，鴻海集團旗下Foxconn EV System LLC向俄亥俄州環境保護局（Ohio EPA）申請許可，在俄州的Lordstown廠區裝設空汙防治設備。根據相關申請內容，鴻海有意提高俄州廠區電動車年產量至35萬輛，除了電動車外，鴻海也規劃在該廠區生產各種車款。

報導指出，鴻海集團預計在俄州廠區裝設表面電著塗裝（e-coat）生產線系統，以及初步的表面塗底漆產線；鴻海也規劃廢氣處理設備（thermal oxidizer）以控制排放。

鴻海 俄亥俄州 電動車

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