我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

人民幣疲軟超預期 人行出手維穩

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣對美元中間價6日報7.2098元，較上日下調130點，但比市場預期值高逾400點。（新華社）
人民幣對美元中間價6日報7.2098元，較上日下調130點，但比市場預期值高逾400點。（新華社）

人民幣對美元中間價6日報7.2098元，較上日下調130點，但比市場預期值高逾400點。路透指出，人民銀行啟動本輪中間價最強逆周期操作，向市場傳遞清晰「維穩」意圖；華爾街日報則稱，這次干預的力度到底要多大，會是人行現在需要做出的抉擇。

人民幣對美元在岸價6日下午盤收報7.2465元，較前日跌21點或0.03%；較前日夜盤最後成交價7.2520元，走強55點；人民幣離岸價則一度跌穿7.26元。

路透此前曾測算6日人民幣中間價大概會在落在7.251元附近，較前日下調約542點，逆周期因子暫未發生作用。

華爾街日報報導，澳新銀行（ANZ）亞洲研究主管Khoon Goh指出，人民幣疲軟程度已超過人行預期階段，因此已開始介入，發出將控制人民幣貶值明確訊號。

報導也稱，花旗全球財富投資中國經濟學家劉利剛分析，人行不願讓人民幣進一步貶值，一定程度上是因為擔心會產生更廣泛後果，包括對房地產價格、股市影響，甚至引發對港幣與美元聯繫匯率制質疑。

此前，中國多家國有大行自1日起下調美元存款利率，以降低中國民眾持有美元意願，進行結匯操作，這被視為有助於緩解人民幣貶值壓力。人民銀行主管的金融時報5日發表評論文章稱，即使後市人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，中國宏觀政策調控工具豐富充足，能夠有效應對潛在風險。

匯率 華爾街 投資

上一則

止血夏普虧損 鴻海董事長赴日本視察

下一則

台積電大功臣 特斯拉有望全自駕 馬斯克喊今年內實現

延伸閱讀

Meta新社群Threads已3000多萬人註冊 推特喊告

Meta新社群Threads已3000多萬人註冊 推特喊告
全美最高薪CEO 庫克只排第10

全美最高薪CEO 庫克只排第10
人民幣連升 或重回升值通道 市場解讀：人行一記重磅表態

人民幣連升 或重回升值通道 市場解讀：人行一記重磅表態
克宮發言人：美俄正就華爾街日報在押記者換囚進行接觸

克宮發言人：美俄正就華爾街日報在押記者換囚進行接觸

熱門新聞

圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
今年上半年的全球市場很多事，從銀行業爆發雷曼兄弟以來最大倒閉危機，到AI熱潮帶動科技股狂漲。 （路透）

2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

2023-06-30 18:24

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹