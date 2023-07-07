人民幣疲軟超預期 人行出手維穩

人民幣對美元中間價6日報7.2098元，較上日下調130點，但比市場預期值高逾400點。（新華社）

人民幣對美元中間價6日報7.2098元，較上日下調130點，但比市場預期值高逾400點。路透指出，人民銀行啟動本輪中間價最強逆周期操作，向市場傳遞清晰「維穩」意圖；華爾街 日報則稱，這次干預的力度到底要多大，會是人行現在需要做出的抉擇。

人民幣對美元在岸價6日下午盤收報7.2465元，較前日跌21點或0.03%；較前日夜盤最後成交價7.2520元，走強55點；人民幣離岸價則一度跌穿7.26元。

路透此前曾測算6日人民幣中間價大概會在落在7.251元附近，較前日下調約542點，逆周期因子暫未發生作用。

華爾街日報報導，澳新銀行（ANZ）亞洲研究主管Khoon Goh指出，人民幣疲軟程度已超過人行預期階段，因此已開始介入，發出將控制人民幣貶值明確訊號。

報導也稱，花旗全球財富投資 中國經濟學家劉利剛分析，人行不願讓人民幣進一步貶值，一定程度上是因為擔心會產生更廣泛後果，包括對房地產價格、股市影響，甚至引發對港幣與美元聯繫匯率 制質疑。

此前，中國多家國有大行自1日起下調美元存款利率，以降低中國民眾持有美元意願，進行結匯操作，這被視為有助於緩解人民幣貶值壓力。人民銀行主管的金融時報5日發表評論文章稱，即使後市人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，中國宏觀政策調控工具豐富充足，能夠有效應對潛在風險。