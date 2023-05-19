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陸今年前4個月個所稅增速 創10年來新低

記者黃雅慧／綜合報導
2023年前四個月中國大陸個稅收入增速創十來年新低。(取材自新華網)
2023年前四個月中國大陸個稅收入增速創十來年新低。(取材自新華網)

中國大陸財政部18日公布數據顯示，今年前四個月，中國大陸個人所得稅為人民幣5384億元（約768.87億美元），年減2.4%。第一財經根據2010年以來首四個月個稅數據統計發現，今年前四個月大陸個稅收入增速創十來年新低。專家認為，大陸個稅下降跟經濟下行壓力較大，失業率相對較高、房地產等行業調整，社會薪酬結構優化，及個稅匯算清繳等有關。

第一財經報導，2010年以來，除了2012年和2019年因個稅改革減稅舉措導致當年個稅收入出現下滑外，其他年分前四個月個稅收入基本維持兩位數較高增速。即使2020年爆發疫情，當年前四個月個稅收入也保持微增。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒分析，宏觀經濟形勢直接影響失業率以及房地產形勢，今年第一季青年就業總體仍偏低迷，自然繳納個稅偏少，同時房地產形勢仍在恢復進程中，相應個稅也偏低。

羅志恒認為，近年來部分薪酬畸高行業對薪酬做了遞延和下調等調整，部分地區事業單位等受制於財力因素，下調了津貼，因此對個稅收入增長也有影響。比如，去年大陸19個行業門類中，房地產業是唯一一個平均工資下降行業。今年以來，一些銀行、券商、網路企業等降薪也引起市場關注。

從個稅收入結構來看，其由民眾工資薪水、勞務報酬等勞動性質所得，也有利息、股息紅利、財產轉讓等資本所得。而今年前四個月個稅收入增速出現下滑，其中限售股轉讓所得下降較多。

與此同時，羅志恒提醒，要理性看待個稅收入下滑的情況，這既可能是收入下行有關，也有可能是前期偶然因素導致基數偏高。如果是後者，當一次性因素消除後，個稅還將隨著收入的增加而增長。

房地產 就業 疫情

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