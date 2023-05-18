離岸、在岸人民幣 雙雙貶破7 專家：短期不易翻揚

時隔五個多月，離岸、在岸人民幣兌美元匯率17日雙雙貶破「7」整數關口。（中通社）

時隔五個多月，離岸、在岸人民幣兌美元匯率 17日雙雙貶破「7」整數關口。專家分析指出，短期內人民幣「破7」態勢或將持續一段時間，但在今年海外經濟下行，中國國內經濟持續復甦前景下，人民幣不存在較大貶值空間。

離岸人民幣兌美元匯率17日上午先貶破7關口，截至晚間6時，一度跌到7.02。在岸人民幣（即期匯率）17日下午跟進，一度跌至7.0026，這是自去（2022）年12月7日以來首度跌破7關口，下午盤收6.9985，較前一交易日下跌344點或0.48％。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，人民幣「破7」主要有三個原因：一是年初以來中國國內結匯率總體偏低推動人民幣對美元貶值；二是目前中國國內經濟修復過程出現一定波折；三是5月議息會議上，美國聯準會表示年內降息 可能性很小，帶動近期美元指數反彈。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，今年來中國外匯順差比較大，但美元利率 維持高位，對外貿企業結匯行為構成一定影響，導致外貿順差與銀行結匯有所分化，影響短期市場供需，目前美元存款利率很高，不排除部分外貿企業沒有選擇結匯（將美元換成人民幣），而是變成了美元存款。

此前巴克萊外匯、宏觀策略師張蒙表示，中國出口商囤積美元應收款項的跡象明顯，而不將其兌換成人民幣。

這一情況在外匯結算數據中得到反映，今年3月，在中國銀行中代表客戶進行的外匯收款達到2980億美元，這略高於其12個月移動平均水準（2940億美元），遠高於2019年的月均水準（2230億美元）。然而，中國企業的外匯售出／收款比率降至60.5％，是過去一年中最低的水準。

某大行國際業務專家也對第一財經表示，這個數據（出口商結匯）較為滯後，4月數據暫未披露，但可能與3月類似，出現較明顯的逆差。一方面互換交易（Swap）利差倒掛使企業遠期結匯的價格較差。

另一方面，美元存款利率高位運行使企業增加觀望的意願。儘管許多企業也預計後續人民幣升值機率較高，但出於短期利益的考量（美元存款利率較高），也不願意很快平掉手中的美元存款。