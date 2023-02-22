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「中國最強校企」北大方正集團 又有子公司破產

記者黃雅慧／綜合報導

中國銀保監會網站21日公布，銀保監會對北大方正集團財務有限公司破產的批復，原則同意北大方正集團財務有限公司進入破產程序，公司應嚴格按照有關法律法規開展後續工作，如遇重大情況，要及時向銀保監會報告。這也是北大方正集團旗下再度有子公司進入破產程序。

方正集團由北京大學於1986年投資創辦，初衷是為落實官方「創新」理念，即「企業為主體、市場為導向、產學研結合」的典範企業。業務領域涵蓋IT、醫療醫藥、房地產、金融、大宗商品貿易等產業。曾被外界稱為「中國最強校企」。

方正集團最輝煌時曾是全球第七大個人電腦供應商，並在2018年達到集團巔峰，擁有六家上市公司。不過，因其盲目擴張，加上以槓桿併購、過度舉債等，導致集團經營困難，且負債一度高達人民幣3000多億元，北大方正在2020年2月被北京銀行申請重整，而2021年成立「新方正控股有限公司」便是中國平安參與重整的產物。

而這次被同意進行破產重整的北大方正集團財務有限公司，據中國媒體報導，其成立於2010年9月17日，法定代表人為孫敏，經營範圍包括對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保等。

該公司去年12月13日接收北京銀保監局復批函提及，「公司應自完成有關股權變更法定手續一個月內，最遲不晚於批復日起六個月內向我局提交破產清算申請。」

緊接著，方正財務公司於去年12月19日發生股東變更，原股東北大方正集團有限公司、方正產業控股有限公司退出，發生變更後，新方正控股發展有限責任公司持股92.5%，方正科技集團股份有限公司持股7.5%。

北大方正財務公司去年8月才被銀保監會以「信貸管理嚴重不審慎」為由，處以合計人民幣150萬元（約21.8美元）罰款的行政處罰，同時對孫敏、李勝利分別給予警告。

破產 北京 投資

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