鳥爸爸呵護「蜀山彩虹」 堅守就是20年

中國新聞組／整理
馬紅投餵綠尾虹雉。（取材自華西都市報）
馬紅投餵綠尾虹雉。（取材自華西都市報）

馬紅是在四川省雅安市寶興縣蜂桶寨鄉山野裡長大的孩子，那時路過保護區，看見許多人照顧那些他叫不出名字的動物，他的心裡便埋下一顆種子：要是能天天和這些動物待在一起，該多好。沒想到，2000年，20歲出頭的馬紅真進了保護區，他將有「鳥中大熊貓」之稱的綠尾虹雉當「孩子」般守護，儘管遇上諸多困難，一堅守就是20年，成了同事們口中的「鳥爸爸」。

華西都市報報導，四川蜂桶寨國家級自然保護區管護中心飼養員馬紅進入保護區後，起初養大熊貓。2006年，大熊貓被調走了，他轉而飼養綠尾虹雉。這是馬紅只在少年時多次遠遠望過的鳥，「牠很漂亮，我很喜歡牠，我要把這份工作做好」，從那天起，他每天清晨端著食盤走進去，每天早上看見那些鳥兒在陽光下抖開羽毛，他心裡還是會輕輕一動，「陽光一照，羽毛會顯出十幾種顏色，真的漂亮」。

話不多的他，心卻很細膩。每隻鳥在他那裡都有編號：2025-M1，代表2025年出生的第一隻雄鳥，M代表雄性，F則代表雌性。那些冰冷的數字背後，是綠尾虹雉來到這個世界的印記，也是馬紅20年如一日的見證。

養好一隻綠尾虹雉談何容易。綠尾虹雉是中國特有高寒珍稀雉類，被譽為「鳥中大熊貓」，其紅銅、金屬綠、藍紫等十幾種顏色羽毛，在陽光照射下像把彩虹打碎了，又被稱為「蜀山彩紅」，野外種群數量約6000隻至1萬隻；在圈養環境下，有三道很難邁過去的坎兒：受精難，孵化難，存活難。

馬紅接手飼養綠尾虹雉工作的時候，對這些一無所知，就從吃開始。綠尾虹雉有個外號叫「貝母雞」，喜歡刨食貝母的根莖。可人工圈養，上哪兒找那麼多貝母？馬紅只能一樣一樣試：折耳根、蒲公英、山油菜、灰灰菜……，今天丟把玉米，站旁邊看牠啄不啄；明天換片白菜，觀察牠愛不愛；後天添幾顆花生，數數吃了多少。

精確到克的「父愛」

「如果牠只吃一樣，我不會只餵一樣」，他說，「我得讓牠有得選」。

慢慢地，他發現這些鳥兒有「脾氣」。有的愛吃菜，有的偏不吃；夏天喜歡清爽的菜葉，冬天卻盯著高熱量的玉米籽不放。日子久了，他餵出了規矩。上午8點半，下午4點，雷打不動。每隻鳥一份，玉米100克，蔬菜50克，再搭點花生、胡蘿蔔等，這是精確到克的「父愛」。

難纏的是病。「雞痘年年發」，馬紅說。這病邪乎，先從臉上長個小黃點，慢慢潰爛，最後整個頭都爛了，眼睛被封住。他和同事們一點點摸索，消毒、隔離、驅蚊、控制人流，總算攢下一套防治法子。

比病更難的是受精、孵化，圈養環境裡，綠尾虹雉自然交配的成功率低得可憐，每年繁殖期就一、兩個月，錯過了，就得再等一年。2017年，在四川省林業和草原局支持下，國內第一個綠尾虹雉保護研究中心在保護區落地。2022年，西華師範大學教授周材權團隊也來了，馬紅蹲在圈舍裡觀察、記錄，配合採精、嘗試人工授精，把多年的經驗，一點一點變成數據。

終於在2024年春天，子四代首次繁育成功：三對繁殖組合，產蛋13枚，受精率85%，孵化率82%。保護區的綠尾虹雉人工種群，增長到了20多隻，成為全國最大的綠尾虹雉人工繁育群體。

可對馬紅來說，最激動的不是這些數字，而是雛鳥破殼的那一刻。「親眼看見牠從蛋裡出來，心裡那個激動」，他說，雛鳥出殼後，第一眼看見的是他，他便成了「爸爸」，他用手指代替鳥喙，輕輕撥動麵包蟲，引著雛鳥小嘴去啄。那是生命最初的信任。

養育國家的孩子

「和鳥待在一起的時間，比和自己的女兒還長」，馬紅笑說，仔細算算，一個月27天在保護區，回家一趟來回都要兩天，女兒在雅安市區讀書，一個月也見不上幾面。「對我自己的孩子照顧確實不多，我管的是『國家的孩子』」，馬紅話裡帶著笑，也含著愧疚。

令他欣慰的是，女兒從小就知道，爸爸飼養的是國家一級保護動物，她在小朋友面前炫耀，說自己的爸爸，在山上守護「彩虹」。更讓他沒想到的是，女兒說，將來也想學野生動物保護，和爸爸一樣。「以後我老了，她可以接著幹」，馬紅眼睛裡亮亮的說，多年的堅守，如果能讓女兒延續下去，或許是另一種圓滿。

可馬紅心裡也清楚，光靠一個人、一家人，是不夠的。綠尾虹雉人工繁育，全國就這麼一個基地，真正懂的人，掰著手指頭都數得過來。年輕人來過，又走了，留不住人。「待遇有待提高，聚少離多，對家庭也照顧不到」，馬紅坦言。

「這份工作，要有耐心，得真心喜歡動物」，馬紅期待有更多人加入進來，把這道「彩虹」守護好。

馬紅給綠尾虹雉備餐。（取材自華西都市報）
馬紅給綠尾虹雉備餐。（取材自華西都市報）

被譽為「鳥中大熊貓」的綠尾虹雉。（取材自北京青年報）
被譽為「鳥中大熊貓」的綠尾虹雉。（取材自北京青年報）

