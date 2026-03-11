相親App盯上未婚者父母 付費解鎖無底洞

尋找另一半，應以感情導向，或是相棉AI？示意圖。（取材自小紅書）

中國近年為挽救結婚率和出生率，出台多項補助和鼓勵政策，但與此同時，也催生了催婚和陪伴的市場。急於抱孫子的父母，正面對著可能隨時成了錢坑的相親App圍獵；而被AI情人寵壞了的年輕人，愈來愈難踏出回歸現實感情的那一步。

每年春節，是不少年輕人被家裡瘋狂催婚的時刻，但現在的年輕人，不想相親的仍不在少數，但相親軟件們早已盯上這群未婚男女爸媽的錢包。近年，這類「親家相親」小程序，一個個鑽進了父母的微信中，構成了最典型的「線上公園相親角」，把相親搞成了類似Boss直聘的「女婿直聘」。父母們心甘情願花錢，只為給子女找到一個好對象，但部分相親軟件猶如無底洞，各種名目的收費正收割著焦慮的家長。

「我家孩子的資料全在這，尋找合適的對象」、「這個1998年的女孩條件挺好的，適不適合你家孩子？」據觀察者網刊出微信公眾號「知危」報導，在一個面相爸媽輩的相親小程序的相親群聊中，和線下公園相親角一樣，家長們把自認為孩子最引以為傲的部分編輯成資料卡，紛紛羅列在備註介紹裡，或者像「商品鏈接」一樣在相親群裡四處發送。

聯繫「親家」先付錢

和注重外貌、日常生活、甚至精神世界的年輕人社交App不同，註冊該小程序，最先需要選擇的選項是「找兒媳」或「找女婿」。在這裡，性格特徵、興趣愛好幾乎不作為談資，孩子的年齡、學歷、職業、收入最先被列出來，往下滑是直截了當的「是否購房」、「是否購車」、「婚姻狀態」、「何時結婚」。在小程序中，找對象，直接跟丈母娘談，爸媽在家躺著就能「挑女婿」。只不過，代價是一不小心就會「投資」了幾百幾千塊（人民幣，下同）。

一位孩子母親梁女士表示，自己是在朋友圈廣告看到的小程序，還沒研究明白具體怎麼玩，就已經充值了1299的會員費。「我也怕上當，現在騙子好多，一直猶豫，但是那個收費的老師一直鼓勵我，一咬牙就充了。那我不認識別的人，咋弄，就充錢試試」。

以完美親家為例，測試發現，還沒等聯繫上「真親家」，點進小程序註冊完信息之後，幾乎「一步一個付費點」。

最基礎的，如果家長在平台上看到合適的對象，想交換聯繫方式，需要先開通會員來解鎖。非會員的新用戶，開始只有兩次免費聯繫對方家長的機會，並且只能選擇前八個嘉賓聯繫，使用完之後就需要付費才能繼續解鎖權益。

價格方面，399元可以開通季度會員，699可以開通年度會員，不限時間、結婚為止的會員是1299元，誠意會員是1999元，誠意會員家庭版是2999。 「誠意」指的就是父母的「花錢誠意」，平台似在暗示家長：只要家長花錢，就可以極高地提升孩子的「相親成功率」。

比如，1999元檔位的誠意會員可尊享超級曝光，能被推薦到全城親家的首頁，且平台資源可以「優先看」，還能獲得價值888的資深紅娘情感諮詢一次。

實名認證也要收費

家長們都會擔心對方是「騙子」，所以在小程序裡進行「實名認證」的家長被賦予了一層「真實性」，但魔幻的是，「實名認證」也是需要收費的，如果不開通會員，家長需要花88塊錢，才能對自己進行實名認證。收費到這裡還沒有停止，在註冊小程序後，家長會經常收到「進本地群相親」的邀請，加群之前，需要先加客服「老師」私聊，而老師的作用就是：定期傳播焦慮並且誘導付費。

一位家長和平台的某位老師聯繫後，老師開始推銷會員充值，但當提到「和孩子商量一下時」，老師急忙發語音強調：「沒有必要問孩子，年輕人工作都很忙，對平台也不了解，肯定會覺得騙人，眼下最主要的是先把這個合適的人選找到，提供給女兒，你如果加入會員的話，我會全力幫助你孩子的」。加入相親群後，在群裡發布相親消息免費，但不能通過群聊添加對方好友。

父母催婚壓力反減

在群聊中，小管家每天都會發布「專業情感老師」的直播鏈接，而在免費的直播裡，情感老師基本幾句話就精準戳到了家長們的痛點。接下來，家長們就可以進一步購買「幫婚成長系統課」。在完美親家的情感課鏈接裡，「破解子女抗婚難題」、「幫你聊出好關係」、「科學催婚課」、「三步讓孩子主動聊開結婚話題」等課程均顯示「賣完了」，價格大多是299元，銷售量較多的能有2000多份，頭腦一熱付費的家長不在少數。

有趣的是，當小程序們把直播、連麥、上課這些元素拉滿後，似乎也一定程度上分散了家長在孩子身上的注意力。阿誠（化名）的母親是相親小程序的忠實用戶，以前他常被母親帶去和身邊朋友的女兒相親，每天念叨他「出去約會啊」，「但現在她就像一個HR一樣，每天忙著在平台上幫我做前置的『簡歷』篩選」，催促他的時間都變少了。

報導認為從這個角度來看，能夠「直聘女婿」的平台也許不會真的解決孩子的結婚大事，但是可能會是家長們的「焦慮舒緩劑」，只是有的平台盯著的還是父母們的「錢袋子」。

相親App介面。（取材自微信）

儘管不婚不生的年輕人被媒體稱愈來愈多，但河南開封萬歲山武俠城景區「王婆」說媒現場仍擠滿了人。（中新社）

相親角裡幾乎都是為子女婚姻操碎了心的父母。（中新社）

傳統相親角，如今仍有不少中老年人來此替子女、親友等尋覓良緣。 （中新社）

相親App讓不少父母多了一條為子女找尋結婚對象的管道。（取材自36氪）

家長在相親App裡發出的子女信息。（取材自微信）