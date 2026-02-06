青春的分道揚鑣 新歌「嘉禾望崗」唱響廣州「新地標」

我的頻道

中國新聞組／整理
嘉禾望崗站裡人來人往。（取材自南方+）
嘉禾望崗站裡人來人往。（取材自南方+）

愈來愈多大城市的地鐵站，承載著年輕人的喜怒哀樂；有網友總結，廣州的嘉禾望崗是青春的分道揚鑣，上海的虹橋是愛情的無能為力，北京的安和橋是人到中年的溫柔回望…無論在哪一站上車，都為遇見「下一站，更好的我們」。

近日，歌手海來阿木一首名為「嘉禾望崗」的新歌，以廣東地鐵三線換乘樞紐「嘉禾望崗站」為名，播放量突破10億，迅速成為「網紅」歌曲。它聚焦的正是廣州知名地鐵站—被網友稱為「分手車站」的嘉禾望崗站。儘管歌詞寫的是一個無疾而終的愛情故事，不少網友表示，「嘉禾望崗」不僅唱出成長中無疾而終的感情和悄然轉折的人生路，還有青春奮鬥故事，屬於每一個在城市中打拚的人，引發集體共鳴。

綜合大公報、中國新聞周刊報導，令人意想不到的是，嘉禾望崗站因為一首歌成了廣州的「新地標」，以及意喻「分手」的打卡熱點，還有來自官方的「助力」。

「嘉禾望崗」暴紅後，在大灣區多座城市之間引發了「接梗」熱潮。日前舉行的廣東省14屆人大五次會議廣州代表團開放日上，該梗就被廣州市市長孫志洋接住：「這裡我插播一則新春廣告…誠摯邀請國內外遊客到廣州來，看一看『大灣雞』，聽一聽「嘉禾望崗」。」這座客流量在廣東數一數二的地鐵站，隨著廣州市市長的「接梗」，徹底火了，儼然使這首網路歌曲成為城市新名片。

嘉禾望崗站連通機場和火車樞紐，成為許多外地來穗「廣漂」的第一站及最後一站。愈來愈多年輕人因此開始分享自己與嘉禾望崗的故事，有人在這裡含淚告別，有人在這裡分道揚鑣，最終都走向各自的方向。隨著歌詞中「下一站我們就各奔東西，分手在嘉禾望崗的夜裡」，也使得這座車站得名「分手聖地」。

歌手海來阿木一首名為「嘉禾望崗」的新歌，帶火了廣東地鐵嘉禾望崗站。（取材自微博）
歌手海來阿木一首名為「嘉禾望崗」的新歌，帶火了廣東地鐵嘉禾望崗站。（取材自微博）

★地鐵車站 青春獨家記憶

「空蕩蕩的地鐵裡，孤單單的我和你…」伴隨著憂傷、哀婉的音調，在歌手海來阿木的「嘉禾望崗」這首歌的Vlog中，海來阿木說：「嘉禾望崗是廣州地鐵的一個車站，它的北面是機場，南面是火車站，有的人從這裡去了機場，有的人從這裡去了火車站，青春就此分道揚鑣，後來再無相見」。

但不少網友隨即提出疑問，通往嘉禾望崗的地鐵，什麽時候空蕩蕩過？「這可是我擠五趟地鐵都上不去車的站點」、「從早到晚沒有一趟空蕩蕩」。網路上，也有很多網友對於嘉禾望崗站總是人擠人的抱怨。

嘉禾望崗站處於嘉禾街道與望崗村的交界處，這裡匯集了廣州地鐵2號線、3號線和14號線，以及花都、從化、白雲三區的客流，是廣州地鐵名副其實的「北部交通心臟」。隨著去年9月廣州地鐵14號線2期（樂嘉路─嘉禾望崗）開通運營，嘉禾望崗站在9月30日躍升客流第一寶座，整體客流43.4萬人次。

從嘉禾望崗站出發，通勤族能快速直達天河北、體育西、珠江新城等八大核心商圈；更能銜接白雲機場、廣州南站、廣州火車站、廣州白雲站等重要交通樞紐。廣州地鐵工作人員表示，嘉禾望崗的客流量常年排在全省第二，有時還會攀升至第一。到了節假日，嘉禾望崗的客流量更是擁擠得「誇張」。

由此來看，「嘉禾望崗」歌詞「空蕩蕩的地鐵裡，孤單單的我和你…」，恐怕只是一種浪漫的想像。但是，歌中所寫到的「下一站我們就各奔東西」，確實是不少途經此站的人的寫照：在這裡，換乘地鐵的除了日常通勤的上班族，更少不了拉著行李箱、拎著大包小包踏上旅途的人。有些人短途旅行公幹，「離開是為了回來」；有些人卻是整理行囊和心情，與這座城市「再見再也不見」。

歌曲發布後，網友分享的關於嘉禾望崗的故事不計其數，共同構成自身與廣州獨一無二的城市記憶、青春獨家記憶。有人難忘青澀的戀情：「讀大學時，周末放假和對象回家都是在嘉禾望崗分別，一個2號線一個3號線」；有人回憶初到廣州的來時路：「當年去嘉禾望崗找工作面試，騙子公司超級多，但是附近美食也不少，讓人又愛又恨」；有人唏噓無疾而終的愛：「那一年前女友就是把我送到這一站，一別再也沒見了，唉。」

嘉禾望崗站裡的標語。（視截截圖）
嘉禾望崗站裡的標語。（視截截圖）

★家的符號 異鄉遊子共情

不少真在這裡分過手的網友說，空蕩蕩的不是地鐵，而是心。「那一年疫情，生意失敗，我們真的在嘉禾望崗分手了。她去往白雲機場，我踏上了廣州南站的旅程，」來自雲南的網友說，「在嘉禾望崗結束了八年對他的感情，他回到了廣西，我離開了廣東。」IP屬地是湖南的網友留言。有網友說，「如果在人潮洶湧中，滿目星辰皆是你，被人潮沖散，又何嘗不是一種空蕩和孤單？」

除了記錄下外地來穗的「廣漂故事」，嘉禾望崗同樣也是一些本地人心中「家」的符號，「作為出國多年的廣州遊子，看到嘉禾望崗這四個字真的會淚崩」。家在廣州的小紅書網友「milansis」如今已經定居荷蘭，但依然被「嘉禾望崗」撥動心弦，「這四個字，意味著和家人的久別重逢，但也意味著即將迎來的是下一次離家遠別…」。

而在海來阿木之前，廣東人鄧澄也創作了以粵語演唱的同名歌曲「嘉禾望崗」。 他本科在中山大學就讀，在廣州已經生活多年。「畢業季時同學們說好一定要永遠在一起，可有些人畢業後這麼多年，再也沒見過面，」鄧澄說，他將寓意「青春分道揚鑣」的嘉禾望崗融入歌中，幸運的是，這首歌走紅後，多年未聯繫的同學又找到了他，「嘉禾望崗」促成了新的相聚。

如今在嘉禾望崗站，乘客可以透過站廳廣播聽到普通話、粵語等不同版本的歌曲「嘉禾望崗」。據地鐵工作人員介紹，這是因應市民建議進行的安排。站內不少廣告燈箱也「上新」了溫馨、正能量的鼓勵話語：「感情的事，地鐵不言語；前程的事，地鐵祝福你」，「這裡是嘉禾望崗，願你此去繁花似錦，亦有重逢可期」等等。

在此刻，「嘉禾望崗」除了是換乘的車站，也成為守望乘客幸福、好運的「見證者」。生活在廣州這座城裡的人，賦予了「嘉禾望崗」獨特的情懷；廣州也以它的溫柔，「接住」了這份情意。

嘉禾望崗站車廂裡難得冷清。（視截截圖）
嘉禾望崗站車廂裡難得冷清。（視截截圖）

★灣區聯動 紛紛接梗出戰

「嘉禾望崗」這個平平無奇的換乘站，承載了太多人來人往的相遇與告別。各地網友們也紛紛以自家的地鐵站「出戰」，為站名賦予積極的寓意和溫暖的祝願。

深圳交通運輸局日前發文「不止嘉禾望崗，深圳『翻身』申請出戰」、「想翻身就去深圳地鐵5號線的翻身站，到那下車就能翻身了」；翻身是深圳的「網紅地鐵站」，因其名字獨特討喜，深得打工人的心，甚至不少人自發來此「祈福」。

深圳地鐵接完梗之後，廣州市增城區宣布讓正果鎮出戰，接梗標題是「來了增城不分手，修得人間正果」、「只要增城（真誠），嘉禾望崗分不了」。然後是東莞地鐵的「元美」站申請出戰，因為在粵語中「元美」和「萬美」同音，接梗標題就是「下一站：完美」。黃埔另闢蹊徑「聽說在嘉禾望崗分開的人，都在保盈大道（黃埔區轄內）相遇了，保贏（盈）！」佛山地鐵「朝安」站接梗標題是「『嘉禾望崗』不是終點！下一站，朝安見」。

有網友調侃，從嘉禾望崗「分手」之後，去深圳「翻身」從頭再來。佛山「派出」廣佛地鐵「朝安站」，「這兩個字藏著中國人最樸素也最深情的願望，別怕走散，我在朝安等你回家」，道出遊子心聲。一座地鐵站引發的「情感接力」正在蔓延，形成集結之勢，也擴大了大灣區城市宣傳的聯動效應。

★傳達溫情 重塑城市形象

事實上，在「嘉禾望崗」一曲暴紅之前，廣州地鐵嘉禾望崗站已經以其「分手車站」、「離別車站」的特色聞名。此前，廣州嘉禾街道辦相關負責人表示，街道將以開放包容的態度看待嘉禾望崗網紅打卡點，後續將持續優化基礎設施，推動周邊交通秩序、市容環境改造提升，充分發揮地鐵口英姑驛站志願服務作用，為市民遊客提供更好的打卡體驗。

無獨有偶，因站名富有吉祥寓意而引來網民祈福打卡的北京地鐵上岸站、深圳地鐵翻身站，都在暴紅之後改進站內站外設計，滿足民眾尤其是年輕人的情感需求，被年輕人賦予了不同尋常的含義。它們中不僅有像嘉禾望崗這樣的分手傷心地，更有著年輕人的許願地，比如北京地鐵的上岸站和深圳地鐵的翻身站。

廣州市社會科學院城市文化研究所所長柳立子認為，地鐵目前是大城市特別是超大城市年輕人非常依賴的交通工具，這裡人來人往，有相聚有分別，逐漸成長為重要的公共空間，在這一空間中的很多公共行為，往往成為傳播焦點。而地鐵站以改進站點設計的方式回應民眾熱情，不僅代表著城市的溫情，也在潛移默化中重塑了城市的形象。

廣州地鐵嘉禾望崗站。（取材自微博）
廣州地鐵嘉禾望崗站。（取材自微博）

●特色地鐵車站 變成城市地標

★分手車站

代表：廣州地鐵嘉禾望崗站

從嘉禾望崗出發，往南是廣州南站，向北是白雲機場，中間連著廣州站，無數人的青春在這裡「換乘」。與之類似的還有上海地鐵人民廣場站，東西南北四個方向分別通往浦東機場、虹橋樞紐、上海南站及上海火車站。

深圳地鐵翻身站被解讀為意喻「下一站翻身」。（取材自微博）
深圳地鐵翻身站被解讀為意喻「下一站翻身」。（取材自微博）

★好運車站

代表：深圳地鐵翻身站，北京地鐵上岸站

深圳地鐵5號線翻身站原本得名於翻身村，但同時令人聯想到「鹹魚翻身」，引發不少年輕人前往地鐵站許願。同理北京地鐵上岸站「上岸」一詞引申義為考試順利通過，不少網民選擇在公布成績之際在地鐵站打卡。

開往「安河橋北」站，是許多網友重拾童年回憶的去處。（取材自微博）
開往「安河橋北」站，是許多網友重拾童年回憶的去處。（取材自微博）

★金曲車站

代表：北京地鐵安河橋北站，港鐵天后站

以地鐵站名為題的流行金曲有很多，最著名的包括香港女子組合Twins的「下一站天后」、中國歌手宋冬野的「安河橋北」等，反向帶紅地鐵站，成為歌迷及遊客的熱門打卡點。

地鐵站 灣區 疫情

上一則

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為「這件事情」

下一則

壓力日益嚴峻 香港學生聯會解散 68年歷史告終

