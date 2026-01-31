中獨居人口超1.2億成「灰犀牛」 陪伴、餐食…孤獨經濟崛起

寵物經濟中的「上門餵貓」服務 。（取材自東方網）

同樣是孤獨，「共享奶奶」們藉由陪伴和分享化解，而不少人擔心的是獨自生活的「安全」，這種「獨居出了事，身邊沒個人可怎麼辦？」的焦躁，近日將一款名為「死了麼」的每天報到App一夜爆火，讓人看到了一頭龐大的灰犀牛──截至2024年，中國獨居人口規模已達1.23億；預計到2030年，中國獨居人口將達到1.5億至2億人。這龐大的獨居群體，正推動「孤獨經濟」的崛起。

據「智谷趨勢」微信 公眾號報導，當1.2億人獨自生活，傳統由家庭、單位、鄰里承擔的「兜底功能」，正在大規模轉移給由市場提供的商品和服務。

寵物是「孤獨經濟」市場中重要一環。圖為博主「張大麥和馬包包」分享和狗狗互相陪伴的生活。（取材自微博）

寵物 總量 比嬰幼兒還多

比如吃飯，外賣市場的持續增長就是典型例證。截至2024年，中國外賣市場已經達到1.2兆（人民幣，下同），預計2027年還將達到1.7兆。再比如陪伴，過去由家人承擔的陪伴角色，讓位給寵物，甚至AI 。

高盛的一份報告顯示，2024年中國寵物總量首次超過4歲以下嬰幼兒數量。按目前趨勢發展，預計到2030年，寵物數量將達到嬰幼兒數量的兩倍。

AI陪伴市場更是增速驚人。ARK Invest研究預測：全球AI陪伴市場收入，有望從目前的3000萬美元飆升至2030年的1500億美元（約合人民幣1萬億元），幾年內有望增長5000倍。在這個過程中，中國市場的增速不容忽視，占比不斷擴大，預計2030年將達到38.6億美元，年複合增長率達75%。

乃至性生活，也變得愈來愈「孤獨」。2021年，國內避孕套銷售額暴跌71%，國產「偉哥」金戈的銷量，也從1億片降到8785萬片，同比下降13.2%。與此同時，情趣用品卻賣爆了，2024年，中國情趣用品市場銷售額達到1942.1億，相比2019年大幅上漲了63.4%。

如今，更是連「死亡」這一大事，獨居青年都願意「外包」給市場。他們並不是「想死」，而是默認了生活的原子化——孤獨的、缺乏穩定托底的。原生家庭支持弱化，不想麻煩別人，想靠自己「掌控」一切。

幾組關鍵數據勾勒出了「孤獨經濟」的社會土壤：結婚對數連續九年下降，2022年跌破700萬對，2024年僅有610萬對，再創新低；2021年育齡婦女平均打算生育子女數為1.64個，遠低於2.10的生育更替水平，生育意願持續走低。

有意思的是，孤獨也分「被動孤獨」和「主動孤獨」。被動孤獨指的是內心渴望社交，但因為種種原因被迫孤獨；而主動孤獨則更多是年輕、時尚、有一定經濟基礎的人群主動選擇的結果。無論是哪一種，往往都需要通過消費行為來排解、宣洩或者在某種程度上享受孤獨感。

海底撈旗下品牌「舉高高自助小火鍋」按「位」計費的一人用餐空間。（取材自微博）

排解孤獨 逾5成願意花錢

一份研究數據顯示，有57.69%的孤獨人群表示會為了排解孤獨產生消費；不確定是否會產生消費、要視具體情況而定的占比26.63%；稱不會因排解孤獨產生消費的僅占15.68%。從孤獨消費力上看，每月大概花費1000到3000元的占比最多，達到41.57%，3000到5000元占比34.17%，位居第二。背後的消費市場，相當龐大。

他們要消費的，不僅僅是情緒，還有功能型的生存剛需。當以往社區網絡、熟人社會逐漸崩潰，陪伴、關照、被發現，都變成稀缺資源，甚至會被重新定價為商品。愈來愈多的品牌和企業，正關注到這一消費趨勢。

過去，「一個人吃火鍋」被視為最孤獨的事情之一，但餐飲巨頭關注到「一人食」的巨大需求，以豐富的菜品和極致性價比殺入「自助小火鍋」賽道，並營造輕鬆自在的用餐環境，讓「一人食」不再尷尬。

2025年7月，海底撈旗下品牌「舉高高自助小火鍋」在長沙、寧波等地開業，按「位」計費，每人59.9元，9種鍋底，100多種菜品，既維持了品牌溢價，又顯著低於傳統火鍋人均消費。更重要的是翻台率高。武漢首店一開業，工作日午市就排到2小時開外，直接創下「日排千桌」的紀錄。楊國福也緊隨其後，8月份在青島開出了首家「自助旋轉小火鍋」，還主打海鮮暢吃。

跨界布局寵物賽道的大廠也愈來愈多。賣炒貨零食的煌上煌在去年收購了專業賣凍乾的立興食品51%的股權，並且是以較標的公司淨資產溢價250%的價格收購，被業內認為是煌上煌正式進入寵物賽道競爭的號角。永利股份、人民同泰、東方生物、修正醫藥、遠望谷、科拓生物、新鴻基地產、新寶股份、匯隆新材、實聯醫療等多家上市公司和細分領域龍頭企業，也在去年官宣了進軍寵物行業的消息。

這背後是時代的潮水，也有無限的商機。