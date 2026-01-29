當東北雪狐成了打卡拍照「道具」… 這些行為不正常

雪狐被商家當成「展示品」吸引遊客，只見牠在展示箱上蜷縮成一團。（視頻截圖）

在部分東北旅遊商家裡所遇到的動物，跟人們的想像常有不同，牠們未必都是可愛的、靈動的；在很普遍的情況下，還可能是疲憊的、憔悴的甚至受虐的，引發公眾對動物保護與旅遊項目合規性的討論。

雪狐拍照。（取材自南風窗／李言供圖）

中國東北地區近年一直是國內外遊客冬季出行的熱門目的地之一，旅遊業的蓬勃帶動滑雪、溜冰等遊樂項目的繁榮，也催生了一系列以動物為主題的體驗活動，雪狐、馬車、馴鹿、雪橇犬等都變成了著名的「打卡」景點。但不少遊客發現，一些被當成拍照道具的雪狐，看來「比家貓還乖」且異常萎靡，實在不正常，疑被拔牙或被注射藥物等殘酷處理，馬和狗都有超重負荷情況。儘管相關部門曾介入整治，但隨著冬季旅遊旺季的到來，涉及傷害動物現象再次出現。

★疑被拔牙 或遭注射藥物

據南風窗報導，2025年1月底，李言(化名)到東北旅遊，在去景點的路上，遇到不少中年男性抱著雪狐吆喝。她到景點時是下午，公園入口站著一排私人商家，大概帶了五、六隻狐狸，拍一次照片只需要短短幾秒，收費在十元人民幣(約1.4美元）到20元不等。對遊客來說，雪狐很新奇，因此攤點也熱鬧。

李言記得，狐狸看起來很乾淨，但不太好聞，「我以為是狐狸天生臭」，一直瞇著眼睛，「問（商家他們）說（狐狸）就這樣」。這些狐狸幾乎全程不落地，一直抱在遊客或商家的懷裡。李言同行的小夥伴拍了照，狐狸從老闆手裡「倒騰」到客人手裡，基本不掙扎，「感覺沒什麽活力，頭不托著的話都是耷拉的」。

後來，李言了解到，一些被作為拍照道具的雪狐可能被拔牙、打針，以此維持在比較安靜、對人無攻擊性的狀態，「如果當時知道的話，肯定讓朋友不要去（拍）」。

也是2025年底，劉藝(化名)跟團去了哈爾濱雪鄉旅遊，途中遇到了以與雪狐合照為營生的攤販。這些攤販大多沒有門店，雪狐就臥在旁邊的野餐椅上，旁邊還站個人拉客。「狐狸都很乖，老老實實臥著睡覺，被人抱也不掙扎」。但她覺得，那不是正常動物的狀態，「比家貓還要乖」。

在東北民俗信仰裡，白狐被視作 「狐仙」（胡仙），是 「狐黃白柳灰」 五大仙家之首，被賦予靈性、可修煉成仙。加上近年寵物 經濟火爆，不少遊客都被白狐靈動乖巧的外表吸引。但從過往報導和遊客反饋來看，雪狐拍照項目在很多情況下並不規範。

雪狐雖然不是國家重點保護動物，但飼養時需要接種疫苗 ，並進行脫敏訓練。2024年初，一名遊客在與白狐合影過程中被咬傷，並且商家無法提供白狐的疫苗接種證明。當時，哈爾濱市文旅局市場監管處的工作人員就曾表示，「白狐合影」不合規，屬於嚴厲打擊取締的項目。但最近前往東北旅遊的遊客發現，「雪狐合影」依然比比皆是。

有遊客在東北拍下馬拉爬犁的體驗稱，他們5個人加上背包和馬車的重量估計1000斤，全程卻僅靠這一匹馬運著走，馬兒看來拉得非常吃力。（取材自小紅書） 一匹馬拉著至少六個人在雪地中行走。（取材自小紅書）

★馬拉遊客 還遭鞭打提速

在牡丹江市一家遊樂園推薦的358元體驗套餐中，就包括了雪狐拍照、馬拉爬犁等項目；團購顯示，雪狐拍照的單項價格為20元。商家表示，雪狐是家養的，不會咬人，還打了疫苗，但未說明是否打的是狂犬疫苗。為維持這門生意，商家們也使用了一些手段。2025年1月，有遊客在哈爾濱聖索菲亞教堂門口與白狐合影，後來翻看照片時發現白狐已經被拔了牙齒。

在冰雪季的東北，包括雪狐、馬、馴鹿在內的動物為遊客提供了多種遊玩服務，但令人擔憂的是，關於如何讓牠們規範地「勞動」，卻存在很多模糊的邊界。

親眼所見的動物狀態，讓小艾(化名)很難忽視牠們在工作中的生存情況。今年元旦，小艾報了個為期六天的旅遊團，從廣西到哈爾濱，花了大約5000元，景點包括亞布力鎮、黑龍江雪鄉國家森林公園、伏爾加莊園和冰雪大世界等，還能體驗馬拉爬犁的項目。在亞布力，她坐上了馬拉爬犁。那天溫度不到-20℃，馬的睫毛上都結了冰。

跟對「冰雪之鄉」充滿期待的遊客相比，馬兒們顯得有些疲態。一匹馬要拉一輛車加六個乘客，坐車的人很多。小艾數不清有多少匹馬，只知道每個車夫都有序號，序號排到了100多號，「很快就坐滿一車」。她注意到，馬都沒什麼精神，「一天要不停拉人，來來回回走好大一圈」。拉人時，車夫還會鞭打牠讓牠提速。

在東北旅遊時見到的馴鹿。（取材自南風窗 / 小艾供圖）

俄羅斯雪橇犬。（取材自南風窗 / 林月供圖）

★狗拉爬犁工作條件很差

除了馬和狐狸，大眾更為熟悉的可能是「狗拉爬犁」，但也被被質疑工作條件很差。

雪橇犬包括阿拉斯加、哈士奇、薩摩耶、格陵蘭犬和愛斯基摩犬，前三者是大眾更為熟悉的「雪橇三傻」。國際輔助犬組織（ADI）成員委員會委員王春筍表示，牠們起源於高緯度嚴寒地區，擁有特殊的能量轉換方式，可以在不消耗肌肉糖原的情況下持續運動，幾乎不會像人類或普通狗那樣產生致命的肌肉疲勞。其中，阿拉斯加體型大，擅長拉重物；哈士奇則有比較好的速度和耐力。牠們大多有雙層被毛，兼具保暖和防雪水的功能。

在東北旅遊時，吳林(化名)在一些景點見到了雪橇犬，主要是哈士奇和阿拉斯加，有的還戴上了嘴套。大多時候，三到四隻狗要拉兩個成年人，這些狗的狀態並不似常見的健康寵物犬那樣熱情活潑，也一點都不「鬧騰」。被拴在一輛車旁的三隻狗中，一隻哈士奇精神尚可；一隻趴在雪地裡一動不動，有遊客想和牠互動，老闆拽了拽，想讓牠抬抬頭，牠也沒有反應，「不知道是生病還是太累的緣故」。

吳林還發現，有的雪橇犬跟不上「隊友」，會被其他幾個雪橇犬拖著走。因為不忍心，「看見這些太難受了」，她沒有坐「狗拉爬犁」，很快就離開了。

網友拍下拉雪橇犬隻看來「疲累又無言」的表情。（取材自小紅書）

●長期饑餓、高壓工作 動物恐突然反撲

王春筍表示，雪橇犬通常在兩歲成熟後上崗，八到十歲退休，這是行業共識。但有遊客發現，東北有些雪橇犬還是未成年的犬隻。小艾在哈爾濱旅遊時，沒見到狗拉雪橇，但見到了狗拉雪圈，三隻阿拉斯加要拉兩個人，有些還「沒有長到大狗」。

關於雪橇犬超負荷工作、不規範工作的現象，近年來多次在網上引起討論。早在2016年，四川西嶺雪山景區的雪橇犬就被質疑工作條件很差，「一個狗拉一個車，大人還要抱小孩坐」、「跑累了渴了，也只有舔地上的雪水喝」。

2023年12月，哈爾濱防洪紀念塔松花江江邊私人經營的狗拉雪橇項目也曾引起網友關注，當時文旅、公安等部門暫時叫停了相關項目，但媒體調查發現，整治工作結束後項目仍在繼續經營。

在東北，類似狗拉爬犁的經營活動多由個人商家進行，缺乏系統的管理和規範，一些涉及不當對待動物的行為屢屢被舉報、投訴，但並未在真正意義上得到管理或禁止。林月(化名)經常在朋友圈和小紅書看到東北的狗拉車，「每一年都在罵，每一年都有」。她的朋友去當地旅行，看到兩隻毛髮髒亂的狗拉著一家三口的乘客，休息時沒有墊子和水，甚至有的還受了傷，「牠們不可能是專業的工作犬」。

2025年2月初，林月在俄羅斯摩爾曼斯克州摩爾市區附近的農場體驗了雪橇犬項目。當時溫度大概在-15℃到-20℃（雪橇犬工作的理想溫度在-10°C到-20°C之間），乘客還需要穿防風防雪的衣服。農場裡有15到20隻哈士奇，兩至四歲的青壯年居多，老闆說一天只接待三波遊客。

老闆告訴林月，這些雪橇犬都是專門為工作所培育的，和寵物犬不同。據林月所拍照片，上面的雪橇犬看起來都比較瘦，「正是這樣的體型讓他們在奔跑的時候更輕盈，輕一點的體重在長期奔跑下也對關節 骨骼沒有那麼大的負擔」。

林月自己也養了一隻哈士奇，因此對這個品種比較了解。「牠們其實很聰明，有自己的想法，會思考，很獨立，同時體力非常好，」她說：「雪橇全速前進時，人沒有辦法判斷哪裡有冰隙、哪裡冰層薄，全靠雪橇犬自己判斷並且做出決定」。

王春筍表示，目前國內並沒有專門針對雪橇拉車的國家級官辦工作犬培訓機構。國內旅遊景區的這些雪橇犬大多來自民間繁殖場或個人犬舍，缺乏系統的工作血統選育。

作為寵物和作為工作犬培育出的狗，在生理和心理上都會有所差異。寵物犬一般性格相對溫順、服從性稍好、耐力適中；而工作犬精力旺盛、意志力頑強、體型稍小、肌肉緊實、腿長，毛髮短而致密、不掛雪。工作犬天生有「拉拽欲望」，而寵物犬可能並沒有這種意願，強迫其工作會導致嚴重的心理創傷。

即便是作為工作犬培育出來的雪橇犬，也不是天生就會拉雪橇。在正規的條件下，雪橇犬需要經過脫敏訓練、力量與耐力儲備、口令訓練等才能「上崗」。國內景區許多犬隻僅是被套上繩索，依靠本能往前衝，缺乏正規指令教育。

據王春筍了解，東北市場上的雪橇犬大多數是寵物犬。他打了個比方，將這些寵物犬投入旅遊拉車工作，就像是「讓文職人員去打仗」。以哈士奇為例，專業工作犬在訓練有素的情況下，一天可以奔跑50到100公里；但寵物犬在拉載150斤以上的成人時，通常15到20分鐘就會達到生理極限。

而且，目前東北部分景區的雪橇犬也存在超負荷工作的現象，兩隻哈士奇拉兩個成年人，在生理上是極度透支的。東北的冬季雖然冷，但高強度運動會產生大量熱量，如果犬隻沒有佩戴專業裝具或負載過重，會因呼吸過度導致酸中毒；長期拉載遠超自身體重的遊客，還會導致狗狗的脊椎變形、髖關節脫位。

狗的狀態同樣影響著遊客的安全。王春筍說，長期高壓、饑餓或疼痛下的雪橇犬會變得極度焦慮，可能突然撕咬遊客；而缺乏訓練的狗遇到突發狀況會驚群奔逃，導致翻車甚至衝撞行人，危及人身安全。

很多遊客只看到哈士奇、薩摩耶的外表可愛，但並不對牠們的身體和工作條件有具體的概念。林月說：「我相信任何一個有愛心的人知道了背後的真相，都不會再去乘坐（不正規的）狗拉車。很多人是不知道，以為哈士奇、阿拉斯加、薩摩耶是雪橇犬，就一定可以拉雪橇」。