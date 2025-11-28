我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

「自助偷甘蔗」另類密室逃脫 情緒價值變現

中國新聞組／整理
入夜後童鵬飛甘蔗地裡人頭攢動。（取材自小二愛航拍）
入夜後童鵬飛甘蔗地裡人頭攢動。（取材自小二愛航拍）

最近，四川眉山「9.9元自助偷甘蔗」活動爆火，每天有上千遊客當「小偷」，村裡大爺和小狗也都當上了NPC（非玩家角色）；靠著這份「偷感」，活動精準擊中不少人的需求，有人說勾起童年回憶，有人則在奔跑躲藏中釋放壓力。 然而，爆火背後也有隱患，比如有的人隨意砍伐甘蔗造成大量浪費，甚至有人在地裡吃了不付錢，還有人把甘蔗和砍刀偷走。此外，夜間照明不足、田埂濕滑導致崴腳事故頻發，醫療費只能由遊客自負。目前，發起活動的農場老板童鵬飛已從23日開始收取入場費2.99元。

童鵬飛帶狗巡邏。（視頻截圖）
童鵬飛帶狗巡邏。（視頻截圖）

全天候營業 遊客當「小偷」

綜合媒體報導，漆黑的夜裡，手電筒的光照在「偷甘蔗」的人身上，種植戶牽著狗邊喊邊追，所有人四處奔逃，卻笑聲一片--原來這是一場「自助偷甘蔗」的活動，還被網友戲稱為「甘蔗地爆改密室逃脫」。

童鵬飛的真人版偷甘蔗遊戲走紅，遊客體驗「自助偷甘蔗」，緊張又刺激的體驗引來數萬遊客打卡，數畝甘蔗田一晚被摘空，老闆童鵬飛不得不高聲勸退，讓顧客發朋友圈「吐槽」這裡不好玩，呼籲大家別再來了。

童鵬飛在四川眉山市的一個村裡種了150畝青皮甘蔗和水果甘蔗，可批發也可自助採摘，有網友在他的社群帳號評論區稱「偷起才巴適」，讓童鵬飛突發奇想推出「自助偷甘蔗」活動：9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）一根，如果被「逮捕到」，則收費15.9元一根。

一開始「抓捕」效果低，有一晚來了30多批「小偷」，只抓到兩、三批，甚至有遊客帶甘蔗走的時候嘲諷：「你們抓人效率太低了，汗都沒出就偷到了。」為增加追逐感，童鵬飛除了人以外還有小狗充當NPC，更升級熱成像儀，24小時營業。後來有網友自願參加當NPC，甚至連被抓到的遊客也自動「轉職」幫忙抓小偷，愈來愈多人在網路上分享視頻，把偷甘蔗遊戲變得更加熱鬧。

愈晚愈熱鬧 累翻NPC、狗狗

童鵬飛表示，目前每天來當「小偷」的遊客已突破1000人，還有人希望能在遊戲中加入劇情。童鵬飛坦言，偷甘蔗模式開始營運後，日銷售額大幅增加，多的時候近萬元，銷售模式也從批發變為「批發+零售」。

鴻化村村委主任竇珊梅說，「村裡很多年沒見過這麼熱鬧的場面，22日晚12時後，還有遊客陸陸續續來，人山人海」。為保障活動有序推進，當地多方力量已介入，鴻化村派工作人員疏導群眾、進行保全工作，當地交警到場維持交通秩序。目前活動規則也在動態調整，原本的差異化收費改成「無論是否被抓，甘蔗統一一根9.9元」，原因是「NPC和狗都忙不過來，根本顧不上區分」。

然而這場暴火的鄉村體驗活動，在吸引數萬遊客打卡後，陷入「虧本運營」的困境，童鵬飛累到一天只睡1、2個小時，精神狀態也從最初的興奮轉為疲憊。

由於夜晚前來體驗的遊客過多，童鵬飛不得不採用「勸退」方式，讓顧客發朋友圈「吐槽」這裡不好玩，呼籲遊客別再來了。

但由於「偷甘蔗農場」的熱度不減釀亂象，後來增設2.99元入場費。童鵬飛（網名後來改為「眉山偷甘蔗哥小東江」）在社交平台發布視頻，說主要原因是因為隨著遊客數量激增，甘蔗地出現嚴重浪費現象，不少甘蔗被砍斷後隨意丟棄。

「甘蔗哥」童鵬飛呼籲不要浪費。（取材自每日經濟新聞）
「甘蔗哥」童鵬飛呼籲不要浪費。（取材自每日經濟新聞）

用偷字營銷 恐造成誤導

童鵬飛在視頻中解釋：有的人在地裡砍了好幾根卻不帶走，還有的直接就在地裡吃起來了……我一根才賣9.9元，滿地都是被砍了幾節後遺棄的甘蔗。他誠懇呼籲，「希望大家不要鋪張浪費，我只是一個農民，不是大老闆，沒有多的錢去虧。」

收了入場費後，情況有無好轉？童鵬飛稱：23日晚的人（和22日晚比）少了三成左右，幾乎都是外地人，浪費甘蔗的行為有所收斂。」

對於遊遊客減少的原因，當地一名官員分析，上周活動剛推出，四川許多市州開始放秋假，媒體多方報導後恰逢周末，加之23日早上眉山有場馬拉松，許多跑者提前一晚來眉山參與體驗，多方因素下，參加「偷甘蔗」活動的人達到頂峰，一天上萬人次是隨便有的。因24日是周一，秋假結束加之一些人已去過等原因，故而人次減少。

據了解，「偷甘蔗」活動並非童鵬飛首創，而是他在網上看到外省類似營銷行為後模仿而成。該活動爆火後，川內多地農場老板也宣布推出「偷甘蔗」活動。

對此，網友評價不一，有人點讚稱是商業模式創新，也有人認為用「偷」字營銷可能對青少年價值觀造成誤導，模糊「自願付款的體驗」與「非法偷竊」的界限。

遊客「偷」到甘蔗後合照圖。（取材自封面新聞/受訪者供圖）
遊客「偷」到甘蔗後合照圖。（取材自封面新聞/受訪者供圖）

醫療費

上一則

香港大火／官方要求建案7天內交棚架阻燃性報告 將推改用金屬棚架

下一則

大灣區網文、網遊、網劇新3樣 文化出海重要力量

延伸閱讀

中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務

中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務
鞋墊藏細繩？荒野求生「老中醫」被淘汰 喊冤：粉絲送的

鞋墊藏細繩？荒野求生「老中醫」被淘汰 喊冤：粉絲送的
四川男被拐打黑工11年 30年執著尋親 只追回38萬薪水

四川男被拐打黑工11年 30年執著尋親 只追回38萬薪水
眉山偷甘蔗暴火 萬名遊客瘋當小偷 老闆累壞求饒「別再來了」

眉山偷甘蔗暴火 萬名遊客瘋當小偷 老闆累壞求饒「別再來了」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險