「自助偷甘蔗」另類密室逃脫 情緒價值變現

入夜後童鵬飛甘蔗地裡人頭攢動。（取材自小二愛航拍）

最近，四川眉山「9.9元自助偷甘蔗」活動爆火，每天有上千遊客當「小偷」，村裡大爺和小狗也都當上了NPC（非玩家角色）；靠著這份「偷感」，活動精準擊中不少人的需求，有人說勾起童年回憶，有人則在奔跑躲藏中釋放壓力。 然而，爆火背後也有隱患，比如有的人隨意砍伐甘蔗造成大量浪費，甚至有人在地裡吃了不付錢，還有人把甘蔗和砍刀偷走。此外，夜間照明不足、田埂濕滑導致崴腳事故頻發，醫療費 只能由遊客自負。目前，發起活動的農場老板童鵬飛已從23日開始收取入場費2.99元。

童鵬飛帶狗巡邏。（視頻截圖）

全天候營業 遊客當「小偷」

綜合媒體報導，漆黑的夜裡，手電筒的光照在「偷甘蔗」的人身上，種植戶牽著狗邊喊邊追，所有人四處奔逃，卻笑聲一片--原來這是一場「自助偷甘蔗」的活動，還被網友戲稱為「甘蔗地爆改密室逃脫」。

童鵬飛的真人版偷甘蔗遊戲走紅，遊客體驗「自助偷甘蔗」，緊張又刺激的體驗引來數萬遊客打卡，數畝甘蔗田一晚被摘空，老闆童鵬飛不得不高聲勸退，讓顧客發朋友圈「吐槽」這裡不好玩，呼籲大家別再來了。

童鵬飛在四川眉山市的一個村裡種了150畝青皮甘蔗和水果甘蔗，可批發也可自助採摘，有網友在他的社群帳號評論區稱「偷起才巴適」，讓童鵬飛突發奇想推出「自助偷甘蔗」活動：9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）一根，如果被「逮捕到」，則收費15.9元一根。

一開始「抓捕」效果低，有一晚來了30多批「小偷」，只抓到兩、三批，甚至有遊客帶甘蔗走的時候嘲諷：「你們抓人效率太低了，汗都沒出就偷到了。」為增加追逐感，童鵬飛除了人以外還有小狗充當NPC，更升級熱成像儀，24小時營業。後來有網友自願參加當NPC，甚至連被抓到的遊客也自動「轉職」幫忙抓小偷，愈來愈多人在網路上分享視頻，把偷甘蔗遊戲變得更加熱鬧。

愈晚愈熱鬧 累翻NPC、狗狗

童鵬飛表示，目前每天來當「小偷」的遊客已突破1000人，還有人希望能在遊戲中加入劇情。童鵬飛坦言，偷甘蔗模式開始營運後，日銷售額大幅增加，多的時候近萬元，銷售模式也從批發變為「批發+零售」。

鴻化村村委主任竇珊梅說，「村裡很多年沒見過這麼熱鬧的場面，22日晚12時後，還有遊客陸陸續續來，人山人海」。為保障活動有序推進，當地多方力量已介入，鴻化村派工作人員疏導群眾、進行保全工作，當地交警到場維持交通秩序。目前活動規則也在動態調整，原本的差異化收費改成「無論是否被抓，甘蔗統一一根9.9元」，原因是「NPC和狗都忙不過來，根本顧不上區分」。

然而這場暴火的鄉村體驗活動，在吸引數萬遊客打卡後，陷入「虧本運營」的困境，童鵬飛累到一天只睡1、2個小時，精神狀態也從最初的興奮轉為疲憊。

由於夜晚前來體驗的遊客過多，童鵬飛不得不採用「勸退」方式，讓顧客發朋友圈「吐槽」這裡不好玩，呼籲遊客別再來了。

但由於「偷甘蔗農場」的熱度不減釀亂象，後來增設2.99元入場費。童鵬飛（網名後來改為「眉山偷甘蔗哥小東江」）在社交平台發布視頻，說主要原因是因為隨著遊客數量激增，甘蔗地出現嚴重浪費現象，不少甘蔗被砍斷後隨意丟棄。

「甘蔗哥」童鵬飛呼籲不要浪費。（取材自每日經濟新聞）

用偷字營銷 恐造成誤導

童鵬飛在視頻中解釋：有的人在地裡砍了好幾根卻不帶走，還有的直接就在地裡吃起來了……我一根才賣9.9元，滿地都是被砍了幾節後遺棄的甘蔗。他誠懇呼籲，「希望大家不要鋪張浪費，我只是一個農民，不是大老闆，沒有多的錢去虧。」

收了入場費後，情況有無好轉？童鵬飛稱：23日晚的人（和22日晚比）少了三成左右，幾乎都是外地人，浪費甘蔗的行為有所收斂。」

對於遊遊客減少的原因，當地一名官員分析，上周活動剛推出，四川許多市州開始放秋假，媒體多方報導後恰逢周末，加之23日早上眉山有場馬拉松，許多跑者提前一晚來眉山參與體驗，多方因素下，參加「偷甘蔗」活動的人達到頂峰，一天上萬人次是隨便有的。因24日是周一，秋假結束加之一些人已去過等原因，故而人次減少。

據了解，「偷甘蔗」活動並非童鵬飛首創，而是他在網上看到外省類似營銷行為後模仿而成。該活動爆火後，川內多地農場老板也宣布推出「偷甘蔗」活動。